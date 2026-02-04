Libyen: Jetzt ist es offiziell: Saïf al-Islam Kadhafi ist tot

Bild KI-generiert

Saïf al-Islam Kadhafi, einer der Söhne des früheren libyschen Machthabers Muammar Kadhafi, der lange Zeit als möglicher Nachfolger galt und vom Internationalen Strafgerichtshof (IStGH) wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit gesucht wurde, ist am Dienstag, dem 3. Februar, getötet worden. Dies bestätigten mehrere Quellen gegenüber RFI.

Der Sender Libya al-Ahrar berichtete, dass „dem Saïf al-Islam Kadhafi nahestehende Persönlichkeiten“ seinen Tod bekannt gegeben hätten, „ohne die Umstände offenzulegen“. Sein Berater und Vertreter im Ausschuss für den nationalen Dialog, Abdullah Othman Abdurrahim, teilte seinen Tod in einem Facebook-Beitrag mit, ohne weitere Details zu nennen.

Ein vierköpfiges Kommando soll das Attentat verübt haben

Nach Angaben seines Beraters soll ein Kommando aus vier Personen den Mord begangen haben. Mehreren Medien zufolge starb Saïf al-Islam südlich der Stadt Zintan im Westen Libyens. Der 53-Jährige befand sich allein in seinem Haus, als er Schüssen von vier bewaffneten Männern erlag, die in sein Wohnhaus eindrangen, nachdem sie zuvor die Überwachungskameras außer Betrieb gesetzt hatten.

Sie „stürmten die Residenz von Saïf al-Islam Kadhafi, nachdem sie die Überwachungskameras neutralisiert hatten, und richteten ihn anschließend hin“, schrieb der Sender Libya al-Ahrar auf X unter Berufung auf Aussagen von Abdullah Othman Abdurrahim.

Einige Quellen beschuldigten die Brigade 444, das Attentat verübt zu haben. Diese Einheit unter der Führung von Mahmoud Hamza wies jede Beteiligung umgehend zurück. „Wir bekräftigen, dass in Zintan keine unserer Einheiten im Einsatz ist, und wir bestreiten die Existenz einer Entscheidung, Saïf al-Islam Kadhafi zu verfolgen“, heißt es in ihrer Erklärung.

„Er wird nicht beerdigt, bevor die Ermittlungen abgeschlossen sind“

In den sozialen Netzwerken kursiert ein Foto, das seinen leblosen Körper auf der Ladefläche eines Toyota zeigt. Sein politischer Berater erklärte, der Leichnam sei in ein privates Krankenhaus in Zintan gebracht worden; zudem seien bereits vier Richter in der Stadt eingetroffen, um die Ermittlungen zu führen. „Er wird nicht beerdigt, bevor die Ermittlungen abgeschlossen sind“, so sein Berater.

Sein Anwalt Abdallah Zaydi beklagte „die feige Ermordung von Saïf al-Islam. Ein abscheuliches Verbrechen, das sich in die Reihe der gegen das libysche Volk begangenen Verbrechen einfügt“.

Saïf al-Islam, 53 Jahre alt, galt lange Zeit als möglicher Nachfolger seines Vaters und hatte sich das Image eines moderaten Reformers aufgebaut. Dieses Ansehen brach jedoch zusammen, als er zu Beginn des Aufstands mit Blutbädern drohte. Vom Internationalen Strafgerichtshof wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit gesucht, war er im Süden Libyens festgenommen worden. Nach jahrelanger Haft in Zintan wurde er 2015 nach einem Schnellverfahren zum Tode verurteilt, kam jedoch später durch eine Amnestie frei.

Im November 2021 hatte er seine Kandidatur für die Präsidentschaftswahl eingereicht, die im Dezember desselben Jahres stattfinden sollte. Die Wahl wurde letztlich jedoch nicht abgehalten.