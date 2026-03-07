Libyen meldet Identifizierung von drei Verdächtigen im Mord an Saif al-Islam Gaddafi

Die libysche Staatsanwaltschaft hat am Donnerstag, dem 5. März, bekannt gegeben, drei Verdächtige im Zusammenhang mit der Ermordung von Saif al-Islam Gaddafi am 3. Februar identifiziert zu haben. Details zu ihrer Identität oder Nationalität wurden jedoch nicht genannt, berichtet RFI.
Vier Angreifer hatten sein Haus in Zintan, westlich von Tripolis, attackiert, wie einer seiner Berater berichtete, der zum Zeitpunkt des Verbrechens online mit ihm in Kontakt stand. Diese Bekanntgabe erfolgt nach zunehmendem Druck von Anhängern und Anwälten Saif al-Islams sowie angesichts der Spekulationen und Gerüchte, die seit seiner Ermordung kursieren.
Laut einer auf der Facebook-Seite der Staatsanwaltschaft veröffentlichten Mitteilung hat die Untersuchung den Treffpunkt der Verdächtigen, den Zeitpunkt ihres Eintreffens am Tatort sowie ihre Beteiligung an dem Mord ermittelt. Die Staatsanwaltschaft erklärte außerdem, sie habe die Festnahme der drei Verdächtigen angeordnet.
Den Ermittlungen zufolge hatten die Täter zuvor die Bewegungen Saif al-Islam Gaddafis überwacht. Anschließend kletterten sie über die Mauer des Hauses, in dem er sich aufhielt, umzingelten ihn, richteten ihre Maschinengewehre auf ihn und töteten ihn mit 18 Schüssen, darunter einem in den Kopf.
Libyer fragen nach den Auftraggebern des Attentats
Nach RFI-Informationen wurde der Leichnam Saif al-Islams anschließend von seinem Haus in ein Café gebracht, das er häufig besuchte. Ahmed el-Eteiri, der als Assistent fungierte, brachte den Körper dorthin. Er ist der Sohn von Ajmi Etiri, der Saif al-Islam 2011 das Leben gerettet hatte, nachdem dessen Konvoi von der NATO angegriffen worden war. Aus Angst, dass die Angreifer den Leichnam mitnehmen könnten, erklärte dieser Vertraute den Ermittlern, habe er ihn an einen anderen Ort gebracht.
Die Ermordung Saif al-Islams am 3. Februar hat viele Libyer überrascht, die weiterhin nach den Auftraggebern des Attentats fragen. Saif al-Islam, der als moderat und reformorientiert galt und über große Popularität verfügte, wollte bei den kommenden Präsidentschaftswahlen kandidieren.
Der Internationale Strafgerichtshof (IStGH) suchte Saif al-Islam bereits. Im Jahr 2011 hatte er Demonstranten bedroht und angekündigt, dass „Blut in Strömen fließen werde“.