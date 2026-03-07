Gesundheit: Warum manche Länder Afrikas sich weigern, ein bilaterales Hilfsabkommen mit den USA zu unterzeichnen

In Afrika haben rund zwanzig Länder ein bilaterales Abkommen mit den Vereinigten Staaten im Rahmen der „Globalen Gesundheitsstrategie – America First“ unterzeichnet. Dieses Programm wurde von der Regierung Trump gestartet, um – offiziell – „das nationale Territorium zu schützen, indem verhindert wird, dass Epidemien von Infektionskrankheiten die amerikanischen Küsten erreichen […] sowie Millionen von Menschenleben zu retten und den Ländern zu helfen, ihre Abhängigkeit von ausländischer Hilfe zu verringern“. Einige afrikanische Staaten wie Sambia oder Simbabwe haben jedoch beschlossen, sich den amerikanischen Bedingungen nicht zu beugen, berichtet RFI.
Nach der Umstrukturierung und massiven Kürzung mehrerer US-amerikanischer Gesundheitsprogramme werden die Länder, die bisher davon profitierten, nun gedrängt, bilaterale Abkommen mit der Trump-Regierung zu akzeptieren, um neue Hilfen freizuschalten.
Auf dem afrikanischen Kontinent haben viele Staaten bereits zugestimmt, sich auf diese „America First“-Strategie einzulassen, und entsprechende Vereinbarungen über mehrere Millionen Euro unterzeichnet. Die Vereinigten Staaten haben so Fünfjahresabkommen mit etwa zwanzig afrikanischen Ländern abgeschlossen, darunter kürzlich Burkina Faso, Guinea, Niger und die Demokratische Republik Kongo. Laut Washington besteht das langfristige Ziel darin, die Abhängigkeit von internationaler Hilfe zu verringern. Die beteiligten Staaten verpflichten sich, Programme etwa zur Bekämpfung von Malaria, HIV oder der Mütter- und Kindersterblichkeit mitzufinanzieren.
„Ein bloßes Verhandlungsinstrument für eine räuberische Regierung“
Auch der globale Kontext drängt diese Länder dazu, die amerikanischen Bedingungen zu akzeptieren, da die Finanzierungen weltweit knapper werden. Frankreich etwa dürfte den Betrag, den es bisher dem Globalen Fonds zur Bekämpfung von AIDS, Tuberkulose und Malaria widmete, um 58 % reduzieren.
Für Asia Russell, Direktorin der Organisation Health Gap, die sich für einen besseren Zugang zu HIV- und AIDS-Behandlungen einsetzt, ist es jedoch sehr besorgniserregend, dass solche Texte ohne Konsultation unterzeichnet werden. „Diese bilateralen Abkommen unterscheiden sich stark von der Funktionsweise des Programms Pepfar (President’s Emergency Plan for AIDS Relief), dem 2003 von den USA gestarteten Notfallprogramm zur Bekämpfung von AIDS im Ausland“, erklärt sie. „Es basierte auf wissenschaftlichen Erkenntnissen, mit vollständiger Transparenz und mit nationalen Regierungen, die gemeinsam mit HIV-Betroffenen und der US-Regierung den Fortschritt der Programme bewerteten und entschieden, wo die Milliarden Dollar investiert werden sollten – in welche Kliniken und in welche Regionen.“
Sie kritisiert weiter: „Wenn Gesundheit zu einem einfachen Verhandlungsinstrument für eine räuberische Regierung wird, die im Gegenzug souveräne Ressourcen – etwa Mineralien – ausbeuten will, kann das zu katastrophalen Ergebnissen führen. Programme könnten dann nicht mehr den Bedürfnissen der Menschen entsprechen, die sterben könnten, wenn sie keinen Zugang zu Behandlung oder wirksamer Prävention haben.“
Wenig Transparenz
Tatsächlich variieren die Klauseln und Beträge je nach den jeweiligen Verhandlungen. Insgesamt gibt es jedoch nur wenig Transparenz – insbesondere beim Austausch von Gesundheitsdaten, der den USA im Bereich der Gesundheitsüberwachung Vorteile verschaffen könnte.
Dass hat Simbabwe dazu veranlasst, die Unterzeichnung eines solchen Abkommens abzulehnen, das vom Regierungssprecher als „asymmetrisch“ bezeichnet wurde.
Sambia fordert seinerseits eine Neuverhandlung, da einige Hinweise darauf hindeuten, dass Gegenleistungen im Bergbausektor verlangt werden könnten. In Kenia wiederum hat die Justiz die Umsetzung des bereits unterzeichneten Abkommens vorübergehend gestoppt, um zu prüfen, ob es mit den nationalen Gesetzen vereinbar ist.