Luftfahrt Afrika: Südafrikas South African Airways privatisiert

South African Airways (SAA) befindet sich nun unter dem Dach eines privaten Unternehmens. Nach einem Rettungsplan ist das Unternehmen nun zu 51% im Besitz eines privaten Konsortiums, kündigte der südafrikanische Minister für öffentliche Unternehmen Pravin Gordhan an.

Das Takatso-Konsortium wird die Mehrheit der Anteile halten, während die Regierung einen Anteil von 49% behält. „Die Regierung hat zugestimmt, dass der Finanzpartner 51% der Anteile halten wird und die Regierung 49%“, sagte Gordhan. Das Takatso-Konsortium besteht aus der panafrikanischen Investorengruppe Harith Global Partners und dem Luftfahrtkonzern Global Aviation.

South African Airways, nach Ethiopian Airlines die zweitgrößte Fluggesellschaft Afrikas, war im Dezember 2019 unter einen Schutzplan gestellt worden, um eine Insolvenz zu vermeiden. Im April dieses Jahres erklärten die mit der Umstrukturierung beauftragten unabhängigen Verwalter SAA wieder für zahlungsfähig. Der Restrukturierungsplan in Höhe von 10,5 Milliarden Rand (635 Millionen Euro) wurde von einem massiven Stellenabbau begleitet.

Hoch verschuldet und nicht in der Lage, die Gehälter in vollem Umfang zu zahlen, hat SAA seit 2011 keine Gewinne mehr erzielt und jahrelang nur dank öffentlicher Finanzspritzen überlebt. Die Lage hat sich während der Covid-19-Pandemie weiter verschlechtert, so dass alle Operationen im September 2020 auf Eis gelegt wurden. (Quelle: Le Magazine du Manager)