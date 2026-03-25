Madagaskar: Lügendetektortest für angehende Minister – Wenn die Politik die Wahrheit in einer Maschine sucht

Symbolbild, KI-generiert

Die Szene ist durchaus überraschend, ja sogar beunruhigend. In Madagaskar müssen angehende Minister künftig unter dem kalten Blick eines Lügendetektors bestehen, bevor sie politische Verantwortung übernehmen dürfen. Die Ankündigung von Präsident Michaël Randrianirina, der im Oktober vergangenen Jahres durch einen Staatsstreich an die Macht kam, markiert einen ungewöhnlichen Bruch in der Führung staatlicher Angelegenheiten.

Hinter der Entscheidung des madagassischen Staatschefs, Ministeranwärter einem solchen Test zu unterziehen, steht ein Versprechen: Mit Hilfe der Technologie sollen „Korrupte“ von „Integren“ unterschieden werden. Doch bei genauerem Hinsehen wirft diese politische Innovation mehr Fragen auf, als sie Garantien bietet.

Radikale Antwort auf eine tiefe Krise

Der Einsatz des Polygraphen erfolgt in einem Klima des allgemeinen Misstrauens. Madagaskar, ein Land mit mehr als 33 Millionen Einwohnern, leidet unter Armut, schwachen öffentlichen Dienstleistungen und einer endemischen Korruption, die regelmäßig von Organisationen wie Transparency International angeprangert wird.

Auf dieser sozialen Wut hat Michael Randrianirina auch seine Legitimität aufgebaut, indem er Andry Rajoelina nach mehreren Wochen öffentlicher Proteste stürzte. Mit der Entlassung der Regierung und dem Versprechen einer vollständigen Erneuerung der politischen Führungsschicht will der Übergangspräsident mit den Praktiken der Vergangenheit brechen. In dieser Logik erscheint der Polygraph als symbolisches Instrument: das eines Staates, der Nulltoleranz gegenüber Korruption demonstrieren will. „Wir werden wissen, wer korrupt ist und wer uns helfen kann, wer den Kampf der Jugend verraten wird“, erklärte er und ging sogar so weit, eine moralische Akzeptanzschwelle von „über 60 %“ festzulegen. Eine Aussage, die für sich genommen viel über die Ambivalenz dieses Vorgehens aussagt.

Der wissenschaftliche Mythos des Lügendetektors

Das Problem ist zunächst ein wissenschaftliches. Der Polygraph, der oft mit der Idee absoluter Wahrheit verbunden wird, misst in Wirklichkeit physiologische Reaktionen (Herzschlag, Atmung, Schwitzen), die angeblich eine Lüge verraten. Diese Indikatoren erlauben jedoch keine sichere Unterscheidung zwischen einer Lüge und einfachem Stress.

In den meisten Demokratien gilt dieses Instrument als unzuverlässig. In den USA zum Beispiel sind seine Ergebnisse vor Bundesgerichten in der Regel nicht zulässig. Auch die wissenschaftliche Gemeinschaft ist sich über seine Aussagekraft uneinig; einige Forscher sind der Meinung, dass die Fehlerquote zu hoch ist, um ihn als Entscheidungsinstrument zu verwenden. Mit anderen Worten: Den Polygraphen zu einem Filter für den Zugang zu Ministerämtern zu machen, bedeutet, eine wichtige politische Entscheidung einer umstrittenen Technologie zu überlassen. Das Risiko ist doppelt: kompetente Personen aufgrund falscher positiver Ergebnisse auszuschließen oder Kandidaten zuzulassen, die in der Lage sind, das Gerät zu täuschen.

Technokratische Entgleisung der Macht?

Über die technische Frage hinaus wirft vor allem die politische Philosophie dieser Maßnahme Fragen auf. Indem die madagassische Regierung einen biometrischen Test an die Stelle politischer Bewertung setzt, scheint sie zu versuchen, Moral zu objektivieren – als ließe sich Integrität in Prozent messen. Dieser Ansatz verkennt ein grundlegendes Problem: Korruption ist nicht nur eine Frage einzelner Personen, sondern von Systemen. Sie gedeiht in institutionell schwachen Umgebungen, in denen Kontrollmechanismen, Transparenz und Rechenschaftspflicht versagen.

Kein Lügendetektor kann eine unabhängige Justiz, wirksame Kontrollinstitutionen, eine freie Presse und eine aktive Zivilgesellschaft ersetzen.

Indem die Aufmerksamkeit auf Individuen statt auf Strukturen gelenkt wird, riskiert die Regierung, die Symptome statt der Ursachen zu bekämpfen.

Zwischen politischer Kommunikation und latentem Autoritarismus

Diese Entscheidung muss auch als politischer Kommunikationsakt gelesen werden. In einer Situation nach einem Staatsstreich, in der die Legitimität der Macht fragil ist, sendet der Einsatz des Polygraphen ein starkes Signal an die Öffentlichkeit: das Signal eines Bruchs, einer moralischen „Säuberung“ des Staates. Doch diese Inszenierung ist nicht ungefährlich. Sie kann den Weg für willkürliche Praktiken ebnen, bei denen die Auswahl der Eliten nach intransparenten Kriterien erfolgt – unter dem Deckmantel der Wissenschaftlichkeit. Wer kontrolliert den Test? Wer interpretiert die Ergebnisse? Welche Rechtsmittel haben abgelehnte Kandidaten?

In einem Übergangsregime sind diese Fragen entscheidend. Denn die jüngere Geschichte zeigt, dass als neutral präsentierte Instrumente schnell zu Werkzeugen politischer Kontrolle werden können.

Eine scheinbar gute, aber falsche Idee?

Michael Randrianirina hat versprochen, innerhalb von zwei Jahren Wahlen zu organisieren. Bis dahin wird die Zusammensetzung seiner Regierung entscheidend sein, um den Übergang glaubwürdig zu machen. Der Einsatz eines Lügendetektors mag eine Öffentlichkeit ansprechen, die der Skandale und unerfüllten Versprechen überdrüssig ist. Doch er kann keine dauerhafte Lösung darstellen. Der Kampf gegen Korruption erfordert tiefgreifende Reformen, die oft weniger spektakulär, aber unendlich viel wirksamer sind: Justizreformen, Haushalts­transparenz, Professionalisierung der Verwaltung.

Letztlich schwankt die madagassische Initiative zwischen politischer Innovation und technologischer Illusion. Sie zeigt einen echten Willen zum Bruch mit der Vergangenheit, aber auch eine gewisse Naivität oder politischen Opportunismus in der Art und Weise, wie dieser erreicht werden soll. Denn Integrität lässt sich nicht messen, sondern muss aufgebaut werden. Und kein Gerät, so ausgefeilt es auch sein mag, wird jemals die Stabilität starker Institutionen ersetzen. Wenn die Macht versucht, die Körper zum Sprechen zu bringen, könnte sie das Wesentliche vergessen: Zuerst muss das politische System selbst vertrauenswürdig werden. (Quelle: afrik.com)