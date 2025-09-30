Madagaskar: Präsident Andry Rajoelina löst seine Regierung angesichts der wütenden Straßenproteste auf

In Madagaskar hat Andry Rajoelina seine Regierung aufgelöst, nachdem es mehrere Tage lang zu tödlichen Protesten gekommen war. Getragen von einer wütenden Jugend fordert die Bewegung nun den Rücktritt des Präsidenten. Während die UNO eine unverhältnismäßige Repression anprangert, stürzt das Land erneut in eine politische Krise mit vertraut klingenden Zügen.
Der madagassische Präsident Andry Rajoelina kündigte am Montagabend die Entlassung seiner gesamten Regierung an, einschließlich Premierminister Christian Ntsay, der seit 2018 im Amt war. Eine spektakuläre Entscheidung, die in einer Phase fällt, in der Madagaskar seit mehreren Tagen von gewaltsamen Protesten erschüttert wird, die von tödlichen Zusammenstößen zwischen Demonstrierenden und Sicherheitskräften geprägt sind. Nach Angaben der UNO kamen seit Donnerstag mindestens 22 Menschen ums Leben und über hundert wurden verletzt – eine Bilanz, die von den lokalen Behörden bestritten wird.
Feierliche Ankündigung im nationalen Fernsehen
In einer 17-minütigen Ansprache im Fernsehen berief sich Andry Rajoelina auf Artikel 54 der Verfassung, um seine Entscheidung zu rechtfertigen: „Ich habe beschlossen, die Funktionen des Premierministers und der Regierung zu beenden.“ Er präzisierte, dass die derzeitige Exekutive die Geschäfte bis zur Ernennung eines neuen Teams kommissarisch weiterführen werde. Der Präsident rief außerdem die Madagassen auf, sich am Wiederaufbauprozess zu beteiligen, und lud qualifizierte Bürger – insbesondere Mitglieder der Diaspora – dazu ein, sich für Ministerposten zu bewerben, sei es per Brief, per E-Mail oder sogar über LinkedIn.
Die Jugend an vorderster Front der Proteste
Die Bewegung Gen Z, Speerspitze der Mobilisierungen, zieht weiterhin Tausende junge Menschen auf die Straßen der Hauptstadt Antananarivo. Ausgehend von der Empörung über die ständigen Wasser- und Stromausfälle hat sich die Bewegung radikalisiert und fordert nun den Rücktritt des Präsidenten. Slogans wie „Wir wollen leben, nicht überleben“ oder „Rajoelina, hau ab“ hallen durch die Demonstrationszüge, getragen von einer Generation, die eine bessere Zukunft und mehr Freiheiten einfordert.
Das Hochkommissariat der Vereinten Nationen für Menschenrechte prangerte eine „unverhältnismäßige und unnötige“ Reaktion der Sicherheitskräfte an, denen vorgeworfen wird, mit scharfer Munition auf Demonstrierende geschossen zu haben. Auch Fälle willkürlicher Festnahmen, Misshandlungen und der massenhafte Einsatz von Tränengas wurden dokumentiert. Die UNO fordert die Behörden auf, das Recht auf friedliche Versammlung zu garantieren und unabhängige Untersuchungen zu den Gewalttaten einzuleiten.
Eine politische Krise mit historischem Echo
Madagaskar erlebt nicht zum ersten Mal eine schwere politische Krise. Seit seiner Unabhängigkeit 1960 wurde das Land regelmäßig von Volksaufständen erschüttert. Der Aufstieg Andry Rajoelinas selbst – zunächst als Bürgermeister von Antananarivo – war durch den Aufstand von 2009 möglich geworden, der zum Sturz von Marc Ravalomanana führte. Seine Rückkehr an die Macht durch Wahlen 2018 und erneut 2023, bei einem umstrittenen Urnengang, hat die tiefen Spaltungen einer Gesellschaft, die von Armut und Misstrauen gegenüber ihren Eliten geprägt ist, nicht überwunden.
Und jetzt?
Die Entlassung der Regierung ist das eine, doch sie reicht bei Weitem nicht aus, um die Straße zu besänftigen, die nun den vollständigen Rücktritt des Staatschefs fordert. Zwischen dem erklärten Willen zum Dialog und dem Druck einer neuartigen Bürgerbewegung steht Andry Rajoelina vor einem Dilemma: Entweder er wagt tiefgreifende Reformen, um den Zorn zu besänftigen, oder er läuft Gefahr, dass sich die Geschichte wiederholt – mit einem neuen, von der Straße erzwungenen Übergang. (Quelle: afrik.com)