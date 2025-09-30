RWE zieht sich aus Namibias 10-Milliarden-Dollar-Wasserstoffprojekt zurück

Der deutsche Energiekonzern RWE hat sich aus dem 10 Milliarden Dollar schweren Hyphen-Projekt für grünes Ammoniak in Namibia zurückgezogen – ein Rückschlag für die Ambitionen des südafrikanischen Landes, zu einem führenden Wasserstoff-Hub zu werden. Der Rückzug zeigt, dass manche Unternehmen ihre kostspieligen Wetten auf neue Technologien überdenken.
Das RWE hatte 2022 ein vorläufiges, unverbindliches Memorandum of Understanding mit Hyphen unterzeichnet, um ab 2027 jährlich rund 300.000 Tonnen Ammoniak abzunehmen. Ammoniak, das hauptsächlich für Düngemittel genutzt wird, wird normalerweise aus Erdgas hergestellt; die Dekarbonisierung des Prozesses erfordert den Ersatz von Gas durch Wasserstoff, der mit erneuerbarer Energie aus Wasser gewonnen wird.
„Wir können bestätigen, dass das RWE derzeit keine weiteren Projekte in Namibia verfolgt“, erklärte das Unternehmen. Die Nachfrage nach Wasserstoff und Wasserstoffderivaten wie Ammoniak entwickle sich in Europa langsamer als erwartet. „Vor diesem Hintergrund haben wir die relevanten Projekte bei RWE überprüft. Dazu gehörte auch das Projekt mit Hyphen in Namibia.“
Hyphen-Sprecher Ricardo Goagoseb betonte, dass das RWE lediglich zugestimmt habe, ein mögliches Abnahmeabkommen zu prüfen, jedoch keinen endgültigen Kaufvertrag unterzeichnet habe. Das Projekt steht zudem in der Kritik indigener Interessengruppen, die das RWE im April angeschrieben hatten. Sie verwiesen darauf, dass die geplante Konzession in einem Nationalpark liege und auf angestammtes Nama-Land eingreife.
Andrea Pietrafesa, Rechtsberaterin beim Europäischen Zentrum für Verfassungs- und Menschenrechte, sowie die Nama Traditional Leaders Association begrüßten RWEs Schritt, keine „Waren zu kaufen, die auf Land produziert werden, auf dem indigene Rechte verletzt werden“. Das RWE erklärte, die Entscheidung habe mit diesen Beschwerden jedoch nichts zu tun.
Wachstumsziele in Gefahr
Der Rückzug kommt zu einem heiklen Zeitpunkt für Namibia. Unter der neuen Regierung von Präsidentin Netumbo Nandi-Ndaitwah, der ersten weiblichen Staatschefin des Landes, versucht die Regierung, den Status eines oberen mittleren Einkommenslandes zurückzuerlangen, nachdem die Weltbank Namibia angesichts jüngster Haushaltsprobleme in die Kategorie der unteren mittleren Einkommen herabgestuft hatte.
Die Regierung hat ein ehrgeiziges Wachstumsziel von 7 Prozent ausgegeben, das vor allem auf grünem Wasserstoff, erneuerbaren Energien und industrieller Wertschöpfung basiert, um das Bruttoinlandsprodukt zu steigern.
Hyphen war ein zentraler Bestandteil dieser Vision. Eines der Kernversprechen war die Schaffung von Arbeitsplätzen – 15.000 Stellen während der Bauphase und 3.000 dauerhafte Jobs –, eingebettet in einen größeren Plan, bis 2030 insgesamt 30.000 „grüne“ Arbeitsplätze zu schaffen.
Eine Verkleinerung oder Verzögerung des Projekts könnte besonders schädlich sein in einem Land, in dem die Arbeitslosenquote offiziell bei über einem Drittel der Erwerbsbevölkerung liegt. Ohne einen großen Ankerkunden wie RWE könnte es Namibia schwerfallen, Finanzierungen zu sichern, Abnahmeverträge abzuschließen und seine grünen Energieziele zu erreichen. Das Risiko besteht nicht nur im Verlust von Arbeitsplätzen und Einnahmen, sondern auch in einem geschwächten Investorenvertrauen in die Wasserstoffstrategie des Landes – ein Rückschlag genau zu dem Zeitpunkt, an dem Namibia den Sektor als Sprungbrett zurück zu einem höheren Einkommensstatus nutzen will. (Quelle: Newsletter Businessinsider)