Zwischen den drei Ländern ist alles in bester Ordnung. Am Donnerstag trafen sich die Außenminister der drei Länder in Ouagadougou, um die Verbindungen zwischen ihren Ländern zu stärken. Die Minister der drei Länder „bedauern die mechanisch verhängten Sanktionen, die oftmals nicht die tieferen und komplexeren Ursachen politischer Veränderungen berücksichtigen“, hieß es in der Abschlusserklärung des Treffens.

Wie das Sprichwort sagt: „Gleich und gleich gesellt sich gern“. Mali, Burkina Faso und Guinea haben viele Gemeinsamkeiten. Zunächst einmal werden sie alle von putschenden Militärs regiert. Zwei von ihnen, Mali und Burkina Faso, haben den Rekord für die meisten Staatsstreiche in kürzester Zeit gebrochen. Zwei Staatsstreiche innerhalb von neun Monaten (August 2020 und Mai 2021) in Mali mit demselben Mann am Ruder: Oberst Assimi Goïta, der seitdem an der Spitze des Landes steht. In Burkina Faso ist es fast das gleiche Schema mit einigen Unterschieden. 23. Januar 2022: Eine Gruppe von Offizieren mit Oberstleutnant Paul Henri Sandaogo Damiba an der Spitze stürzt Präsident Roch Marc Christian Kaboré. Acht Monate später wird dieser von seinen Waffenbrüdern unter der Führung von Hauptmann Ibrahim Traoré verdrängt.

Länder, die Russland nahestehen

Eine weitere Gemeinsamkeit ist, dass Mali und Burkina Faso vom Dschihadismus geplagt werden und die Kontrolle über einen Großteil ihres jeweiligen Staatsgebiets verloren haben. Beide Länder machen zudem keinen Hehl aus ihrer Annäherung an Russland. Auf diesem Gebiet ist auch Guinea nicht untätig. David Haba, Kabinettschef des guineischen Verteidigungsministers, machte die Absichten seines Landes auf dem Militärforum Armee 2022, das im August 2022 in Kubinka stattfand, deutlich: „Wir haben eine echte Freundschaft, enge Verbindungen zwischen den beiden Ländern und den beiden Armeen […]. Mein Land will wirklich die Zusammenarbeit [mit Russland] zum Nutzen beider Länder verstärken“, sagte er und dankte dem russischen Partner „für die Qualität unserer militärischen Zusammenarbeit“.

„Wir wollen wirklich nach neuen Horizonten Ausschau halten, denn wir wollen Win-Win-Partnerschaften. Wenn wir es uns nicht leisten können, militärische Ausrüstung in diesem Land zu erwerben, werden wir in andere Länder gehen, um sie zu erwerben“, sagte Hauptmann Traoré, der aus seiner Vorliebe für Russland ebenfalls kein Geheimnis macht.

Zur Erinnerung: Der russische Außenminister Sergei Lawrow war vor gerade in Mali. Wie dem auch sei, diese Art der Zusammenarbeit zwischen benachbarten afrikanischen Ländern ist für eine bessere regionale Integration wünschenswert. (Quelle: afrik.com)