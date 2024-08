Marokkanische Stadt gehört zu den sichersten Städten in Afrika

Bild: visitmorocco.com

Die Stadt Casablanca dominiert die diesjährige Forbes Advisor-Liste der sichersten Reiseziele in Afrika.

Mit 75,53 von 100 Punkten rangiert Casablanca laut der Plattform Forbes Advisor als sicherste (oder am wenigsten riskante) Stadt Afrikas. Kairo in Ägypten belegt mit 83,44 von 100 Punkten den zweiten Platz in dieser Liste, gefolgt von Lagos in Nigeria (91.54/100) und Johannesburg in Südafrika.

Auf globaler Ebene ist Singapur das sicherste Reiseziel mit einer Punktzahl von 0 von 100 Punkten. Es folgt Tokio in Japan (10,72/100) und Toronto in Kanada (13,60/100). Kein afrikanisches Land befindet sich unter den allerunsichersten Reisezielen für Touristen: die Städte Caracas in Venezuela (100/100), Karachi in Pakistan (93,12/100) und Yangon in Myanmar (91,67/100) liegen hier an der Spitze. (Quelle: bladi.net)