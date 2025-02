Marokko: Behörden vereiteln neuen „Terroranschlag“, 12 Verdächtige festgenommen

Logo der marokkanischen Sicherheitsbehörde

Die marokkanische Polizei hat am Mittwoch, den 19. Februar, eine Zelle zerschlagen, die dem Islamischen Staat in der Sahelzone angeschlossen war und Anschläge vorbereitete. Zwölf Personen wurden im Rahmen einer groß angelegten Polizeiaktion gleichzeitig in mehreren Regionen des Königreichs festgenommen, berichtet RFI.

Aufklärungsdrohnen, gepanzerte Fahrzeuge, Spürhundeinheiten – die marokkanischen Sicherheitskräfte setzten große Mittel ein, um einen „äußerst schwerwiegenden Terroranschlag“ zu vereiteln.

Die Operation fand in den frühen Morgenstunden in neun Städten des Landes statt, darunter Tanger, Laayoune, Casablanca, Fès und Tamesna, einem Vorort von Rabat. Sie führte zur Festnahme von zwölf Personen im Alter von 18 bis 40 Jahren, die beschuldigt werden, einer Terrorzelle anzugehören, die von einem „hochrangigen Anführer des IS“ aus der Sahelzone gesteuert wurde. Dies teilte ein gemeinsames Kommuniqué der marokkanischen Sicherheitsbehörden DGSN (Generaldirektion für nationale Sicherheit) und DGST (Generaldirektion für Gebietssicherheit) mit.

Schnellkochtopf, Nägel, Chemikalien

Fotos der Razzia geben einen Einblick in die sichergestellten Gegenstände: im Bau befindliche improvisierte Sprengsätze, Bargeld und eine große Anzahl von Stichwaffen. In Tamesna fanden die Behörden ein „verdächtiges Paket, bestehend aus einem Schnellkochtopf mit Nägeln und Chemikalien, die zur Herstellung von Sprengstoff verwendet werden“. Laut dem Kommuniqué der DGSN und DGST planten die mutmaßlichen Terroristen Angriffe auf sicherheitsrelevante und wirtschaftlich bedeutende Einrichtungen sowie auf ausländische Interessen.

Es ist bereits die zweite dem Islamischen Staat in der Sahelzone zugerechnete Terrorzelle, die innerhalb eines Monats in Marokko zerschlagen wurde. Bereits am 26. Januar waren vier Männer in der Nähe von Casablanca, der Wirtschaftsmetropole des Königreichs, festgenommen worden.