Marokko setzt sein Wettrüsten fort – um Algerien Angst zu machen?

Das Königreich Marokko legt weiterhin ein gefährliches Tempo im Wettrüsten hin. Keine sehr beruhigenden Nachrichten, die in den marokkanischen Medien verbreitet werden, die besagen, dass das Königreich militärische Ausrüstung aus den Vereinigten Staaten erhalten hat.

Der Rüstungswettlauf nimmt in Marokko nicht ab. Die Königlichen Streitkräfte (FAR) haben eine neue Ladung amerikanischer Militärausrüstung erhalten. „Um das militärische Arsenal zu stärken“, schreibt das Portal Bladi.net. Diese Spende erfolgt zu einer Zeit, in der die Spannungen zwischen Algier und Rabat sehr hoch sind und es auf beiden Seiten zu Demonstrationen von Gewalt kommt.

Nach der Eskalation im August, dem von Algier beschlossenen Abbruch der diplomatischen Beziehungen zwischen den beiden Ländern und der Sperrung des algerischen Luftraums für marokkanische Flugzeuge im Oktober ist die algerische Armee in die Phase der Bedrohung eingetreten. Es handelt sich lediglich um militärische Manöver, bei denen eine starke Seestreitkraft entlang der marokkanischen Grenzen eingesetzt wurde. Eine Botschaft, die von Marokko sehr gut verstanden wurde, das diesem Beispiel folgte.

Seit diesen algerischen Marinemanövern häufen sich die Nachrichten über den Erwerb von Waffen durch die königlichen Behörden. Anfang Oktober gab es Berichte über militärische und sicherheitspolitische Vereinbarungen zwischen Israel und Marokko. Das Königreich soll mit dem israelischen Unternehmen Rafael Verträge über den Erwerb einer Reihe von Spike-Raketen, insbesondere der Spike LR II und der Spike NLOS, abgeschlossen haben. Die Harop-Kamikaze-Drohnen werden zwischen 2021 und 2024 ausgeliefert. Marokko hat Berichten zufolge sogar eine Charge türkischer Bayraktar TB2-Drohnen erhalten.

„Das Interesse Marokkos am Kauf dieser israelischen und türkischen Geräte ist dadurch begründet, dass es sich um dieselben Waffen handelt, die auch von der algerischen Armee und ihren bewaffneten Gruppen verwendet werden… Sei es die Harop-Kamikaze-Drohne (mit einem Gewicht von 16 kg und einer Fluggeschwindigkeit von 417 km/h), die für Tiefschläge und zum Erreichen wichtiger Ziele eingesetzt wird, oder die Spike-Raketen der fünften Generation, die mit GPS und einer bidirektionalen Datenverbindung ausgestattet sind“, so die marokkanische Presse.

Nun hat Marokko gerade eine Ladung militärischer Ausrüstung von den Vereinigten Staaten erhalten. Diese Spende, deren Gesamtkosten sich auf 10 Millionen Dollar belaufen, besteht aus Waffen und militärischen Transportfahrzeugen. Der Erhalt dieser neuen Charge amerikanischer Militärausrüstung ist Teil des Programms „EDA Excess Defense Articles“ (EDA), so eine Meldung von Far-Maroc, einem auf Verteidigungsfragen spezialisierten Medium. Ein wahres Wettrüsten Marokkos – um Algerien zu warnen? (Quelle: afrik.com), Text und Foto)