Das Schicksal des französischen Kulturinstituts Institut français von Ouagadougou zeigt deutlich, dass Burkina Faso nicht mehr das ist, was es einmal war: das Land der aufrechten Menschen. Dort sind nämlich Dinge aus einer anderen Zeit geschehen, die in keiner Weise zu rechtfertigen sind. Unabhängig davon, was die ehemalige Kolonialmacht getan hat, meint Abubakr Diallo von afrik.com.

Es ist eine wahre Szene der Verwüstung, die das Institut français in Ouagadougou präsentiert. „Verkohlte Wände, zerbrochene Fensterscheiben, aufgebrochene Türen, verstreute Computer und Bücher“. So wurde dieses Gebäude beschrieben, das dem burkinischen Kulturkreis „lieb und teuer“ ist. Grund dafür waren die Straßenproteste am 1. Oktober, dem Tag nach dem Staatsstreich, der Hauptmann Ibrahim Traoré an die Macht gebracht hatte.

Die Demonstranten nutzten die Gelegenheit, um französische Gebäude anzugreifen. Die französische Botschaft wurde ebenso verwüstet wie die französischen Institute in Ouagadougou und Bobo-Dioulasso. Sie beschuldigten Frankreich, den von Hauptmann Traoré verdrängten Oberstleutnant Paul-Henri Sandaogo Damiba zu schützen. Und das ist der Vorwand, um das französische Institut anzugreifen, obwohl Paris jegliche Einmischung in diese Angelegenheit dementiert hat.

Dies verhinderte die Verwüstung keineswegs, denn laut VOA ist „die Straße, die zum Institut français führt, mit Glasscherben, Computergehäusen und verbrannten Klimaanlagen übersät“. Das ist pure Barbarei. Integre Männer, deren Einstellung schnell so weit zerfallen ist, dass sie ihr eigenes Eigentum in Schutt und Asche legen. Denn als das Institut français gebaut wurde, kam es mehr dem burkinischen Volk, insbesondere den Künstlern des Landes, zugute als irgendjemandem sonst.

Und selbst die französische Botschaft, die verwüstet wurde, kurzum alles, was als französisches Interesse bezeichnet wurde, diente mehr dem burkinischen Volk als den Franzosen selbst. Und hinter dieser Verwüstung ist es schwer, nicht eine ausländische Hand zu sehen, die die Russlands sein könnte, denn es ist kein Zufall, dass bei diesen Demonstrationen manchmal russische Flaggen geschwenkt und „Russland“ skandiert wurde.

Den Burkinern im Besonderen und den Afrikanern im Allgemeinen möchte ich die Weisheit meines Onkels, eines Senegalesen, der lange Zeit in Gambia gelebt hat, mitteilen, der mir immer wieder sagte: „Man lässt einen frischen Fisch, den man in den Händen hält, nicht fallen, um zu versuchen, einen anderen zu fangen, den man unter den Füßen hat. Denn der, den man unter den Füßen hat, kann entwischen, bevor man ihn fängt, oder sogar verdorben sein. Es sei denn, man hat auf etwas betreten, das man für einen Fisch gehalten hat. In jedem Fall hat man verloren“.

Hoffen, dass das burkinische Volk zur Vernunft kommt.

In aller Deutlichkeit gesagt: Man kann nicht ein Land für ein anderes aufgeben, das man nicht oder nur wenig kennt. Afrika und Frankreich sind ein bisschen wie zwei Menschen, die sich ein Bett teilen. Wenn der eine den anderen hinauswirft, weil er ihm vorwirft, ins Bett zu machen, und beschließt, einen anderen einzuladen, um ihm Gesellschaft zu leisten, ist es nicht auszuschließen, dass er einen Gast bekommt, der tatsächlich sein Geschäft im Bett verrichtet.

Die afrikanischen Völker und Führer sollten nicht nachahmen, was anderswo geschieht, denn der Weg mit der Kolonialmacht Frankreich war zwar nicht immer angenehm, aber es gab auch schöne Momente. Eine schöne Idylle, die kein afrikanisches Land ablehnen kann. Die Zeit ist vielmehr reif dafür, die Punkte zu suchen und zu entwickeln, die Frankreich und Afrika einander näher bringen, und nicht die, die sie trennen.

Was das Volk von Burkina Faso betrifft, so kann man nur hoffen, dass es zu der Vernunft kommt, die dem Land den Beinamen „Land der aufrechten Menschen“ eingebracht hat.