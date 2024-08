Mpox: Das Institut Pasteur in Dakar / Senegal mobilisiert seine Forscher, um die Ausbreitung der Krankheit zu verhindern

Ein Versuch, bei der Erkennung der Krankheit einen Schritt voraus zu sein: während die Zahl der Mpox-Fälle in Zentralafrika explodiert, wollen die anderen Länder des Kontinents, insbesondere Westafrika, verhindern, dass sich die Epidemie bei ihnen ausbreitet. Um ihnen eine effizientere Erkennung von Fällen zu ermöglichen, veranstaltet das Institut Pasteur in Dakar die ganze Woche über theoretische und praktische Workshops mit Virologen und Biologen aus 17 Ländern der Zone, berichtet RFI.

Eine Woche lang lernen etwa 30 Gesundheitsfachkräfte aus der gesamten Subregion neue Arbeitsmethoden kennen, die sie bei der Bekämpfung von Mpox anwenden können.

In blauen Kitteln, mit einer Haube auf dem Kopf, Masken und Handschuhen sind 16 englischsprachige Fachkräfte in Vierergruppen aktiv. An diesem Morgen lernen sie mit der Analyse dessen, woraus genau die Virusprobe besteht, eine neue Arbeitsmethode kennen. Dr. Moussa Moïse Diagne, Forscher am Virologiepol des Institut Pasteur in Dakar, ist ihr Ausbilder: „In dieser Sitzung befinden sie sich in einer Phase der Sequenzierung des Virus, also um die Mutationen und die verschiedenen Varianten, die in einer Population auftreten können, besser zu verstehen. So können sie die verschiedenen Forschungsfragen besser beantworten, aber auch Fragen, die sich auf die Therapie und die Impfstoffinterventionen beziehen könnten.“

Über mehrere kleine Fläschchen gebeugt, notiert sich Dr. Emma Ituru vom Rivers State University Hospital in Nigeria alle Schritte: „Ich habe noch nie wirklich mit der Sequenzierung experimentiert. Dies ist das erste Mal, dass ich damit konfrontiert werde, daher bin ich sehr froh, hier zu sein. Wenn ich zurückkomme, werde ich meinen Kollegen erzählen, was ich über diese neue Diagnose gelernt habe.“

Ein Vorgehen in Zeiten einer Gesundheitskrise, das den Stolz der Teams ausmacht, wie Dr. Moussa Diagne erinnert: „Dies ist eine der Pasteurschen Missionen, wie man sagt, bei der es unser Credo ist, zu intervenieren, die Bevölkerung zu unterstützen, aber auch zu schulen. Dadurch wird es möglich sein, all diese Diagnose- und Sequenzierungsinstrumente noch besser zu demokratisieren. Ja, ein Stolz, aber auch das Bewusstsein, dass dies absolut grundlegend für eine bessere Reaktion auf Epidemien ist.“

In einem anderen Gebäude des Instituts findet der Austausch auf Französisch statt. Wie zu Zeiten des Covid wird hier über Probenentnahmen und PCR-Tests gesprochen.

Die etwa 30 Fachleute, die an den Workshops teilnahmen, werden anschließend mit neuem Wissen in ihre Einrichtungen zurückkehren, aber auch mit Material und Produkten, die für den neuen Kampf gegen die Affenpocken, der bevorsteht, besser geeignet sind.