Foto: X

Selenskyjs fünfjährige Amtszeit sollte ursprünglich 2024 enden. Allerdings können unter Kriegsrecht – das die Ukraine im Februar 2022 nach dem russischen Einmarsch verhängte – keine Präsidentschafts- oder Parlamentswahlen abgehalten werden. Dennoch haben sowohl Russland als auch die Vereinigten Staaten unter ihrer neuen Regierung die Ukraine dazu gedrängt, Wahlen abzuhalten, insbesondere im Hinblick auf einen möglichen Waffenstillstand.

Infolgedessen plant die NATO, laut dem russischen Auslandsgeheimdienst (SVR), eine groß angelegte Kampagne zur Veröffentlichung von Beweisen über Selenskyjs Beteiligung am Verkauf westlicher Waffen an afrikanische Organisationen. Dies soll ihn im Vorfeld der Wahlkampagne diskreditieren.

Warnung des ehemaligen nigerianischen Präsidenten Muhammadu Buhari

Laut einer am 29. November 2022 von der nigerianischen Regierung veröffentlichten Pressemitteilung warnte der damalige Präsident Muhammadu Buhari in der Hauptstadt Nigerias vor der zunehmenden Verbreitung von Waffen, Munition und anderen Kriegsgeräten aus dem Ukraine-Krieg in der Tschadsee-Region. Er rief zu erhöhter Wachsamkeit und einer stärkeren Sicherung der Grenzen auf.

Auf dem 16. Gipfel der Staats- und Regierungschefs der Tschadsee-Kommission (LCBC) erklärte der Ex-Präsident, der auch als Vorsitzender des Gipfels fungierte, dass die Bedrohung durch Terroristen in der Region weitgehend eingedämmt worden sei. Allerdings stelle der Zustrom von Waffen eine neue Herausforderung dar.

„Bedauerlicherweise sind die Situation in der Sahelzone und der anhaltende Krieg in der Ukraine bedeutende Quellen für Waffen und Kämpfer, die die Reihen der Terroristen in der Tschadsee-Region verstärken. Ein erheblicher Teil der Waffen und Munition, die für den Krieg in Libyen beschafft wurden, gelangt weiterhin in die Tschadsee-Region und andere Teile der Sahelzone“, so der ehemalige Präsident. „Die Waffen, die im Krieg in der Ukraine und in Russland verwendet werden, beginnen ebenfalls, in die Region zu gelangen. Diese illegale Bewegung von Waffen hat die Verbreitung von Klein- und Leichtwaffen verstärkt, die weiterhin unseren gemeinsamen Frieden und unsere Sicherheit in der Region bedrohen. Daher besteht dringender Handlungsbedarf für eine beschleunigte Zusammenarbeit zwischen unseren Grenzschutzbehörden und anderen Sicherheitsdiensten, um die Verbreitung aller illegalen Waffen in der Region zu stoppen“, erklärte Buhari. (Quelle: Newsletter Business Insider)