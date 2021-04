Neuer Zustrom zentralafrikanischer Flüchtlinge in den Tschad nach jüngsten Auseinandersetzungen in der Zentralafrikanischen Republik

Die jüngsten Zusammenstöße zwischen Regierungstruppen und bewaffneten Gruppen im Norden der Zentralafrikanischen Republik (ZAR) haben in der vergangenen Woche mehr als 2.000 Flüchtlinge gezwungen, die Grenze zum Tschad zu überqueren.

Neuankömmlinge aus der Region Kaga-Bandoro in der Zentralafrikanischen Republik berichteten, dass sie vor Zusammenstößen, Gewalt, Plünderungen und Erpressung durch bewaffnete Gruppen geflohen waren, als die Regierungstruppen sich ihnen näherten. Andere aus Batangafo und Kabo haben aus Angst vor weiteren Angriffen ebenfalls den Weg in den Tschad genommen.

Um in den Tschad zu gelangen, müssen die Menschen durch den Fluss Grande Sido waten, wobei ihnen das Wasser bis zu den Schultern steht und manche ihre Habseligkeiten auf dem Kopf tragen. Die Flüchtlinge haben das Dorf Gandaza und die Grenzstadt Sido erreicht, obwohl einige in die ZAR zurückkehren mussten, um Nahrung zu finden oder das Wenige zu retten, was von ihrem Besitz übriggeblieben ist.

Unterkunft, Nahrung und Wasser sowie der Zugang zu sanitären Einrichtungen und medizinischer Versorgung sind die dringendsten Bedürfnisse der Flüchtlinge. Die Möglichkeit des UNHCR, diese Grundbedürfnisse zu befriedigen, wird durch einen Mangel an Mitteln und Ressourcen stark eingeschränkt.

Die erneute Gewalt im Norden der ZAR, ausgelöst durch eine bewaffnete Rebellion nach den umstrittenen Wahlen im vergangenen Dezember, hat bereits Hunderttausende von Menschen innerhalb des Landes und in die Nachbarländer vertrieben. Der Zustrom hatte sich seit Mitte März deutlich verlangsamt, nachdem die Regierungstruppen und ihre Verbündeten die Kontrolle über die meisten Rebellenhochburgen zurückgewonnen hatten und 37.000 ehemalige Binnenvertriebene in ihre Heimat zurückkehren konnten. Diese Menschen müssen nun ihr Leben neu aufbauen.

Der Tschad nimmt derzeit fast 11.000 der 117.000 Zentralafrikaner auf, die nach den Gewalttätigkeiten nach den Wahlen, die auch 164.000 Zentralafrikaner zur Flucht innerhalb ihres Landes zwangen, in die Nachbarländer Kamerun, Demokratische Republik Kongo und Kongo geflohen sind.

Die humanitäre Krise in der ZAR ist eine der am stärksten unterfinanzierten Operationen der Welt. Trotz des Ausmaßes der Vertreibung wurden nur 12 Prozent der geforderten 164,7 Millionen US-Dollar bereitgestellt. Fast ein Drittel der zentralafrikanischen Bevölkerung ist nach einem Jahrzehnt der Instabilität nun entwurzelt. (UNHCR – Zusammenfassung der Erklärungen des UNHCR-Sprechers Babar Baloch auf einer Pressekonferenz in Genf)