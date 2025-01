Nigerianische Einwanderungsbehörde deportiert über 800 illegale Migranten

Die nigerianische Regierung hat die Abschiebung von 828 illegalen Einwanderern im Jahr 2024 bekannt gegeben. Bei einem kürzlichen Treffen mit Journalisten erklärte der Innenminister Olubunmi Ojo, dass die Migranten aufgrund verschiedener Verstöße gegen die Einwanderungsbestimmungen abgeschoben wurden. Die Abschiebungen wurden im Laufe des Jahres von Beamten des nigerianischen Einwanderungsdienstes (NIS) durchgeführt.

Allein im August 2024 wurden 61 Personen, die wegen Einwanderungsverstößen für schuldig befunden wurden, abgeschoben.

Nigerias Grenzproblematik

Nigeria hat seit langem Schwierigkeiten, seine Grenzen zu sichern, was zu einem Zustrom illegaler Migranten, darunter auch Terroristen aus benachbarten afrikanischen Ländern, geführt hat.

Dies wurde im vergangenen Jahr bestätigt, als ein pensionierter stellvertretender Generaldirektor der Einwanderungsbehörde, Sunday Fagbamigbe, Bedenken hinsichtlich der Sicherheitslücken Nigerias äußerte. Er offenbarte, dass das Land über 320 unbewachte und illegale Grenzübergänge verfügt.

Nigerias durchlässige Grenzen ermöglichen weiterhin die illegale Einreise von Migranten, einschließlich Terroristen, aus Nachbarländern.

Seit Beginn des Jahres hat die Invasion nigerianischer Gemeinden durch Terroristen aus dem benachbarten Niger zu einer Verschärfung der humanitären Krise geführt, insbesondere in den Regionen Isa und Sabon-Birni im Bundesstaat Sokoto.

Trotz der Einführung milliardenschwerer Überwachungssysteme durch die Bundesregierung im Jahr 2019 bleibt das Problem der illegalen Migration bestehen.

Berichten zufolge überqueren weiterhin illegale Migranten – oft identifiziert als Banditen, Terroristen oder Entführer – die Grenze zu Nigeria aus Ländern wie Benin, Tschad, Niger, Mali und Kamerun.

Eine Untersuchung der Zeitung Punch ergab, dass in der Region Baruten im Bundesstaat Kwara täglich illegale Migranten die Grenze überschreiten, was eine anhaltende Bedrohung für die nationale Sicherheit darstellt.

Eine weitere Untersuchung von HumAngle ergab, dass mehrere Terrorgruppen in die Wälder rund um den Bundesstaat Sokoto eingedrungen sind, was die ohnehin schon alarmierende Kriminalität in der Region weiter verschärft.

Diese Gruppen nutzen die ungesicherten Grenzgebiete und unkontrollierten Räume aus, um ihre Aktivitäten auszuweiten. Dadurch hat sich die Unsicherheit in der Region verschärft, was zu einem Anstieg von Entführungen, Banditentum und anderen Gewaltverbrechen geführt hat.

„Die Wälder an der Grenze zu Niger beherbergen bis zu sieben Terrorcamps, die in den Gebieten Bangi, Dankano, Galmi, Maradi, Masallata und YarBasira operieren“, so lokale Sicherheitsquellen.

„Viele der Terroristenführer, die überwiegend den Fulani- und Asbinawa-Gruppen aus dem Nachbarland angehören, haben sich mit ihren kriminellen Banden in die Wälder von Sokoto zurückgezogen“, heißt es in dem Bericht weiter.

Die Abschiebung illegaler Einwanderer durch die nigerianische Regierung ist eine seit Jahren andauernde Maßnahme, die sich gegen Personen richtet, die das Land unrechtmäßig über Land-, Luft- oder Seegrenzen betreten haben.

Im Jahr 2015 erklärte der Kommandant des nigerianischen Einwanderungsdienstes im Bundesstaat Jigawa, Isa Jere, dass seine Behörde innerhalb von sechs Monaten über 200 illegale Migranten aus Niger abgeschoben habe.

Während der Amtszeit des ehemaligen Präsidenten Muhammadu Buhari wurden zudem 36 indische Staatsbürger sowie zwei Personen aus der Demokratischen Volksrepublik Korea abgeschoben. Die indischen Staatsbürger waren mit gefälschten Visa und gefälschten Einwanderungsstempeln nach Nigeria eingereist, während die koreanischen Staatsbürger es versäumt hatten, ihren Aufenthaltsstatus nach dem Ablauf ihrer Verträge mit der Regierung des Bundesstaates Zamfara zu regulieren. (Quelle: Newsletter Businessinsider)