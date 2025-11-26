Nordafrika: Massenverhaftungen in der Rapszene – Meinungsfreiheit, juristische Konflikte und Kontroversen

Symbolbild

Zwischen Gerichtsverfahren, Online-Debatten und Fragen nach der Rolle von Kunst im öffentlichen Raum geraten mehrere Größen des frankophonen und maghrebinischen Rap derzeit in Turbulenzen. Die aufeinanderfolgenden Festnahmen von Pause Flow in Marokko, von Maes zwischen Frankreich, Dubai und Rabat sowie die Inhaftierung von Morad in Spanien bringen erneut die Diskussion über die Grenzen der Meinungsfreiheit und die Verantwortung von Künstlern auf den Tisch. Diese Fälle, die in verschiedenen Zusammenhängen stehen, zeigen, wie sehr die Karriere eines Rappers im Rhythmus gerichtlicher Entscheidungen kippen kann.

Die Stimmung ist angespannt rund um mehrere Persönlichkeiten der frankophonen und maghrebinischen Rap-Szene, deren juristische Probleme sich häufen und heftige Debatten in den sozialen Netzwerken auslösen. Zuletzt wurde der marokkanische Künstler Jawad Asradi, besser bekannt als Pause Flow, am vergangenen Mittwoch festgenommen und bereits am folgenden Tag der Staatsanwaltschaft vorgeführt. Diese ordnete seine strafrechtliche Verfolgung in Haft an, und der Rapper wurde noch am selben Tag dem Erstinstanzgericht von Sefrou vorgeführt. Die Prüfung seines Falls wurde schließlich auf den 27. November vertagt.

Maes sieht sich gezwungen, ins Exil nach Dubai zu gehen

Laut einer Quelle aus dem Umfeld des Falls wird der Künstler wegen des Inhalts mehrerer auf seinem offiziellen YouTube-Kanal veröffentlichter Songs verfolgt. Zu den erwähnten Titeln zählen Stücke, die zuletzt Kontroversen ausgelöst haben, darunter Marionnette, Overdose und Doza. Ermittler sollen den Rapper zur Bedeutung verschiedener als zweideutig oder sensibel eingestufter Formulierungen befragt haben. Sein Anwalt plädierte für eine vorläufige Freilassung und verwies darauf, dass sein Mandant eine Behandlung zur Überwindung einer Abhängigkeit durchlaufe. Der Richter entschied jedoch, Pause Flow bis zu seiner Anhörung in Haft zu behalten.

Diese Entscheidung löste sofort zahlreiche Reaktionen im Netz aus und befeuerte die Diskussionen über künstlerische Freiheit und die gesetzlichen Grenzen im digitalen marokkanischen Raum. Die Situation von Pause Flow ereignet sich, während ein weiterer frankophoner Rapper, Maes, ebenfalls in einem juristischen Strudel steckt. Der 29-jährige Künstler aus Sevran wurde gesucht, weil er nicht zu einem Prozess erschienen war, der eine Gruppen-Gewalt-Affäre aus dem Jahr 2018 betraf. Im Juni 2024 wurde er in Abwesenheit zu zehn Monaten Haft und 10.000 Euro Geldstrafe verurteilt; anschließend entschied er sich, ins Exil nach Dubai zu gehen und erklärte, er sei bedroht worden.

Eine juristische Zukunft, die von den marokkanischen Behörden abhängt

Seine überstürzte Abreise hatte bereits direkte Auswirkungen auf seine Karriere: Er musste ein großes Konzert in der Accor Arena absagen, ein Ereignis, das er als entscheidend für seine Laufbahn betrachtete. Diese Absage bot seinem Langzeitrivalen Booba reichlich Gelegenheit für Spott.

Laut mehreren Medienberichten verließ Maes Dubai am 18. Januar in Richtung Marokko – aus Angst vor einer Auslieferung nach Frankreich, nachdem ein Besuch des französischen Justizministers Gérald Darmanin angekündigt worden war.

Doch letztlich wurde er in Marokko festgenommen, obwohl das Land seine Staatsbürger nicht ausliefert. Seine juristische Zukunft hängt nun von den Entscheidungen der marokkanischen Behörden ab. Parallel dazu wurde in Spanien der Rapper Morad im Jahr 2024 erneut inhaftiert. Seine Haft im offenen Vollzug war aufgehoben worden, was ihn zwang, in das Gefängnis Brians 2 zurückzukehren. Zuvor hatte er dank eines gelockerten Vollzugs unter der Woche in einem offenen Zentrum in Barcelona übernachtet.

Die Fragilität künstlerischer Laufbahnen

Morad war im April 2024 wegen eines Verkehrsdelikts aus dem Jahr 2022 zu sechs Monaten Haft verurteilt worden. Zudem hatte er im Februar 2024 seine Verantwortung für eine Auseinandersetzung mit der Polizei im Jahr 2021 eingeräumt, die sich während der Dreharbeiten zu einem Clip in L’Hospitalet de Llobregat ereignet hatte. Er akzeptierte damals zwei Jahre Haft auf Bewährung und eine Geldstrafe – die Strafe wurde unter der Bedingung ausgesetzt, nicht erneut straffällig zu werden. Wenige Tage später musste er außerdem einen Polizisten entschädigen, den er gefilmt und anschließend in den sozialen Netzwerken veröffentlicht hatte.

Morad, der der spanischen Justiz bereits seit Längerem bekannt ist, sieht sich zudem mit schweren neuen Forderungen konfrontiert: Im Mai forderte die Staatsanwaltschaft sechs Jahre Haft wegen Beleidigung von Amtsträgern und illegalem Waffenbesitz, in einem Fall, der auf den Corona-Ausgangssperren-Sommer 2021 zurückgeht.

Diese unterschiedlichen Fälle, die drei Künstler mit sehr verschiedenen Werdegängen betreffen, befeuern eine zunehmend hitzige Debatte über die öffentliche Verantwortung von Kulturschaffenden, die Wirkung ihrer Werke und die Art und Weise, wie die Behörden deren Aktivitäten regulieren. (Quelle: afrik.com)