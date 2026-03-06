Öl: Wie der Iran-Krieg afrikanische Produzenten auf die globale Bühne katapultiert

Die Ölpreise sind stark gestiegen. Die internationale Referenzsorte Brent sprang allein am 02. März innerhalb weniger Stunden um mehr als 8 % – von 73 auf fast 79 Dollar pro Barrel zum Handelsstart in Asien. Mehrere Analysten, darunter die von Rystad Energy und Barclays, halten sogar einen Anstieg auf 85 bis 100 Dollar für möglich, falls sich der Konflikt zwischen den USA und Iran festfährt.

Die Operation „Epic Fury“, die am 28. Februar von Washington und Tel Aviv gegen iranische Ziele gestartet wurde, hat Vergeltungsmaßnahmen Teherans im gesamten Nahen Osten ausgelöst. Während diese Eskalation das globale Energiegleichgewicht bedroht, stellt sie paradoxerweise eine große Chance für afrikanische Ölproduzenten dar – insbesondere für Nigeria, Algerien, Libyen, Angola, den Kongo, Gabun und Äquatorialguinea. Der Kontinent, der gemeinsam mehr als 8 Millionen Barrel pro Tag produziert, könnte erheblich von dieser erzwungenen Umverteilung der globalen Energieströme profitieren.

Straße von Hormus blockiert: 20 % des Weltangebots bedroht

Um das Ausmaß der Chance für Afrika zu verstehen, muss man zunächst die Verwundbarkeit erkennen, die der Konflikt im Iran offenlegt. Rund 20 % der weltweiten Ölversorgung – etwa 18 bis 20 Millionen Barrel pro Tag – passieren die Straße von Hormus, eine nur 33 Kilometer breite Meerenge unter iranischer Kontrolle.

Die Vergeltungsmaßnahmen Teherans haben bereits Anlagen in den Vereinigten Arabischen Emiraten, in Saudi-Arabien, Bahrain und Kuwait getroffen. Zwei Schiffe, die die Meerenge durchquerten, wurden beschädigt. Maritime Versicherer haben ihre Deckung für Tanker, die diese Route nutzen, ausgesetzt. Das Ergebnis: Selbst ohne formelle Blockade entspricht der Effekt laut Rystad Energy einem faktischen Ausfall von 8 bis 10 Millionen Barrel pro Tag auf dem Markt.

Die Lage unterscheidet sich grundlegend vom kurzen Konflikt im Sommer 2025, als die Angriffe begrenzt waren und rasch eine Deeskalation folgte. Dieses Mal zielt das amerikanische Engagement auf einen Regimewechsel, was auf einen längeren Konflikt über mehrere Wochen hindeutet. Gerade diese mögliche Dauer verwandelt die Krise in eine strukturelle Chance für afrikanische Produzenten, die außerhalb der Konfliktzone liegen und über völlig unbeschädigte Exportinfrastruktur verfügen.

Nigeria, Angola, Algerien: natürliche Ersatzlieferanten

Afrika zählt sieben der dreizehn OPEC-Mitglieder und verfügt über nachgewiesene Reserven von 125 Milliarden Barrel – rund 7,5 % der weltweiten Gesamtreserven. Entscheidend ist zudem, dass die Qualität des afrikanischen Rohöls genau den Bedürfnissen der bisherigen Abnehmer iranischen Öls entspricht.

Die US-Energieinformationsbehörde (EIA) hat bereits früher gezeigt, dass sich Importländer bei früheren Sanktionsregimen gegen Iran massiv Nigeria, Angola und Irak zugewandt haben. Das nigerianische Bonny Light und das angolanische Girassol sind nahezu perfekte Ersatzsorten für iranische Ölsorten. Die Europäische Union, die beim Embargo 2012 iranisches Öl durch nigerianische Lieferungen ersetzte, könnte denselben Weg erneut einschlagen. Auch Südafrika tat dies, indem es seine Importe nach Nigeria, Angola und Saudi-Arabien verlagerte.

Steigende Ölpreise und höhere OPEC+-Quoten: doppelte Dividende

Für Afrikas Ölproduzenten ergibt sich ein doppelter Vorteil.

Erstens steigert der automatische Preisanstieg den Wert jedes exportierten Barrels. Ein Brentpreis von dauerhaft 85 bis 90 Dollar – wie ihn mehrere Analysten im Falle eines fortgesetzten Konflikts erwarten – würde einem Anstieg von mehr als 20 % gegenüber dem Vorkrisenniveau entsprechen. Für Nigeria, dessen Bundeshaushalt auf einem Ölpreis von 77 Dollar basiert, bedeutet jeder zusätzliche Dollar Hunderte Millionen Dollar zusätzlicher Einnahmen pro Jahr. Libyen, dessen Öl nahezu sämtliche Exporterlöse ausmacht, sowie Gabun, wo das „schwarze Gold“ mehr als 80 % der Exporte darstellt, würden in ähnlichem Maße profitieren.

Zweitens öffnet die Entscheidung der OPEC+ vom 1. März, die Förderquoten ab April um 206 000 Barrel pro Tag zu erhöhen – mehr als die ursprünglich erwarteten 137 000 – ausdrücklich die Tür für steigende afrikanische Fördermengen. Algerien, Mitglied der Gruppe der acht Länder, die von dieser Anpassung betroffen sind, profitiert direkt davon.

Nigeria hat zudem massiv in die Bekämpfung von Rohöldiebstahl im Nigerdelta und in die Modernisierung seiner Infrastruktur investiert. Die Inbetriebnahme der Dangote-Raffinerie – der größten Afrikas – reduziert außerdem die Abhängigkeit des Landes von Importen raffinierter Produkte und setzt zusätzliches Rohöl für den Export frei.

Versorgungssicherheit: Afrikas geografischer Vorteil

Neben Volumen und Preisen besitzen afrikanische Produzenten einen strukturellen Vorteil, den die Krise plötzlich sichtbar macht: ihre Entfernung von der Konfliktzone.

Saudi-Arabien, die Emirate und Kuwait verfügen zwar über den Großteil der weltweiten Reservekapazitäten. Doch genau diese Länder sehen ihre Anlagen durch iranische Vergeltungsschläge bedroht: Der Hafen Jebel Ali in den Emiraten wurde angegriffen, Schläge trafen die ölreichen Ostprovinzen Saudi-Arabiens, und Flughäfen in Kuwait und Dubai wurden ebenfalls ins Visier genommen. Wie ein Analyst von Kpler schreibt: „Diese Reservekapazität konzentriert sich ausgerechnet in den Ländern, die derzeit iranische Raketen abbekommen.“

Die nigerianischen Terminals Bonny und Forcados, die Offshore-Anlagen Angolas, die algerischen Sahara-Felder oder das libysche Terminal Es Sider hingegen sind keinem direkten Risiko durch den Konflikt ausgesetzt. Diese Sicherheit schlägt sich unmittelbar in den maritimen Versicherungsprämien nieder: Während die Atlantikrouten vom Golf von Guinea oder dem Mittelmeer nach Europa und Asien vollständig funktionsfähig bleiben, sind die Transportkosten aus dem Persischen Golf explodiert.

Afrikanisches Rohöl wird damit nicht nur preislich wettbewerbsfähig, sondern auch logistisch attraktiver – ein entscheidendes Argument für Händler und Raffinerien.

China auf der Suche nach neuen Lieferanten: Afrika in Poleposition

Besondere Aufmerksamkeit verdient die chinesische Dimension dieser Krise. Iran lieferte 2025 etwa 15 % der chinesischen Rohölimporte, vor allem für unabhängige Raffinerien in der Provinz Shandong. Der Ausfall dieser Lieferungen, kombiniert mit verschärften Sanktionen gegen die russische „Schattenflotte“, zwingt Peking zu einer grundlegenden Neuorganisation seiner Energieversorgung.

Afrika hat diese Rolle als Ersatzlieferant bereits früher gespielt. Angola war 2010 der zweitgrößte Öllieferant Chinas. Zwar fiel das Land später hinter Russland und die Golfstaaten zurück, doch die aktuelle Krise könnte diese Entwicklung umkehren. Die Präsenz chinesischer Unternehmen wie CNOOC und Sinopec in Nigeria und Angola erleichtert die Umorientierung, da logistische Infrastruktur und Rahmenabkommen bereits bestehen.

Laut Forschern des Center on Global Energy Policy der Columbia University erreichten Chinas Rohölimporte 2025 mit 11,6 Millionen Barrel pro Tag einen Rekordwert, während gleichzeitig strategische Reserven aufgebaut wurden. Sobald diese Bestände teilweise aufgebraucht sind, wird der Bedarf an Wiederauffüllung die Nachfrage nach Lieferanten außerhalb der Konfliktzone weiter verstärken. Der Golf von Guinea, reich an leichtem und schwefelarmem Rohöl, das bei asiatischen Raffinerien besonders gefragt ist, ist dafür ideal positioniert.

Investitionen: Die Chance in nachhaltige Transformation verwandeln

Die Lehre aus früheren Ölzyklen ist eindeutig: Preisbooms kommen langfristig nur den Ländern zugute, die ihre Einnahmen in produktive Investitionen umwandeln.

Angola, das die OPEC im Januar 2024 nach einem Streit über Förderquoten verließ, versucht derzeit, neue Investitionen in die Tiefseeexploration anzuziehen, um den Produktionsrückgang – derzeit rund 1,1 Millionen Barrel pro Tag – zu stoppen. Höhere Preise könnten die Rentabilität dieser teuren Offshore-Projekte beschleunigen und das Vertrauen großer Konzerne wie TotalEnergies und Chevron stärken.

Nigeria verfügt über einen weiteren Vorteil: den Petroleum Industry Act (PIA) von 2021, der endlich einen stabilen regulatorischen Rahmen geschaffen hat. Zusätzliche Deviseneinnahmen könnten genutzt werden, um Transportinfrastruktur zu modernisieren, das Abfackeln von Begleitgas zu reduzieren und die lokale Petrochemie auszubauen. In Algerien hat Sonatrach ein umfangreiches Programm zur Modernisierung reifer Sahara-Felder begonnen, das große Investitionen in verbesserte Fördermethoden erfordert – die aktuelle Marktlage könnte diese Pläne beschleunigen.

Auch kleinere Produzenten bleiben nicht außen vor. Kongo-Brazzaville, Äquatorialguinea und Gabun, deren Volkswirtschaften stark von Öleinnahmen abhängen, könnten das Zeitfenster höherer Einnahmen nutzen, um ihre Wirtschaft stärker zu diversifizieren.

Welche Risiken für afrikanische Volkswirtschaften?

Der Aufschwung ist jedoch nicht frei von Risiken. Ein dauerhaft hoher Ölpreis verteuert für viele afrikanische Länder Lebensmittel- und Energieimporte.

Außerdem könnte ein länger anhaltender Konflikt im Nahen Osten die Weltwirtschaft bremsen und damit die globale Ölnachfrage dämpfen. Der Atlantic Council erinnert daran, dass während der amerikanischen Operationen im Irak zwischen 2003 und 2011 der Ölpreis durchschnittlich bei rund 72 Dollar lag (über 100 Dollar in heutigen Preisen): Die Weltwirtschaft wuchs zwar weiter, doch die schwächsten Länder litten besonders.

Schließlich bleibt die Dauer des Konflikts entscheidend. Wenn er innerhalb weniger Tage endet – ähnlich der kurzen Eskalation im Juni 2025 – wird der Preissprung rasch wieder abklingen und der Effekt nur kurzfristig sein. Sollte sich der Krieg jedoch über Wochen hinziehen, hätten afrikanische Produzenten ein ausreichend großes Zeitfenster, um neue langfristige Verträge mit asiatischen und europäischen Käufern auszuhandeln und ihre Position dauerhaft zu stärken.

Schlüsseldaten

Nachgewiesene Reserven: 125,3 Milliarden Barrel (7,5 % der Weltreserven)

Gesamtproduktion: mehr als 8 Millionen Barrel pro Tag

Top-4-Produzenten: Nigeria (1,5 Mio. b/d), Libyen (1,1 Mio.), Angola (1,1 Mio.), Algerien (900 000)

Afrikanische OPEC-Mitglieder: Algerien, Kongo, Gabun, Äquatorialguinea, Libyen, Nigeria (6 von 13)

Brentpreis (2. März 2026): etwa 79 $/Barrel (+8 % an einem Tag), Analystenkonsens: 85–90 $ bei längerem Konflikt

OPEC+-Beschluss (1. März): +206 000 Barrel/Tag ab April (statt erwarteter +137 000)

(Quelle: afrik.com)