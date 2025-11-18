Palästinenser behaupten, 2.000 Dollar pro Sitz für Flug nach Südafrika bezahlt zu haben

Jüngste Berichte deuten darauf hin, dass einige Palästinenser für Plätze auf einem Charterflug nach Südafrika bezahlt haben – was Fragen darüber aufwirft, ob die Evakuierung tatsächlich rein humanitär war. Ihre unerwartete Ankunft soll sogar den südafrikanischen Präsidenten Cyril Ramaphosa überrascht haben.
Eine Gruppe von rund 160 palästinensischen Flüchtlingen, die vor der eskalierenden Gewalt im Gazastreifen flohen, traf am Donnerstag in Südafrika ein. Dies verdeutlicht sowohl die gefährlichen Bedingungen im umkämpften Gebiet als auch die ungewöhnlichen Umstände ihrer Evakuierung.
Während die Aktion zunächst als rein humanitär betrachtet wurde, sagten zwei Einwohner Gazas gegenüber Reuters, sie hätten 2.000 US-Dollar pro Sitz bezahlt, um ihren Familien über ein Programm eine Ausreise aus Gaza zu ermöglichen. Die Flüchtlinge waren per Bus aus Gaza ausgereist und von einem israelischen Flughafen aus mit Zwischenstopp in Nairobi nach Südafrika geflogen.
Die Rolle von Al-Majd Europe
Laut Reuters berichteten die beiden Palästinenser, sie hätten Online-Anzeigen der Organisation Al-Majd Europe gesehen, in denen eine Möglichkeit zur Ausreise aus Gaza angeboten wurde. Vor etwa sechs Monaten hätten sie sich dafür beworben. Das Programm sei nur für Familien offen gewesen und habe gültige Pässe vorausgesetzt. Versuche, Al-Majd Europe über die auf der Website angegebene E-Mail zu erreichen, blieben erfolglos; eine Telefonnummer war nicht verfügbar. Schließlich erhielten beide über WhatsApp Nachrichten von Al-Majd Europe, in denen ihnen mitgeteilt wurde, dass sie eine Sicherheitsfreigabe erhalten hätten. Sie verließen Gaza per Bus, passierten den von Israel kontrollierten Grenzübergang Kerem Schalom und flogen vom Flughafen Ramon ab. Ihre Ankunft in Südafrika erfolgte am 13. November.
Der zweite Palästinenser, der anonym bleiben wollte aus Sorge um seine Sicherheit und um seine neuen Gastgeber nicht zu verärgern, sagte, seine Familie habe sich schweren Herzens zur Ausreise entschlossen – nach Monaten der Bombardierungen und mehrfachen Evakuierungen aus ihrem Haus in Deir al-Balah.
Präsident Ramaphosa kündigt Untersuchung an
Die Palästinenser kamen am Flughafen OR Tambo in Johannesburg an, in einem gecharterten Flugzeug der Global Airways aus Kenia. Bei ihrer Ankunft stellten die südafrikanischen Grenzbehörden fest, dass der Gruppe Ausreisestempel, Rückflugtickets und Angaben zu ihrer Unterkunft fehlten. Dies löste sofortige Überprüfungen aus.
Auch Präsident Cyril Ramaphosa wurde von der Ankunft überrascht. Er erklärte, er sei vorab nicht über die Flugarrangements informiert worden, und kündigte an, die Regierung werde die „mysteriöse“ Charteroperation untersuchen.
Laut der palästinensischen Botschaft in Südafrika war die Gruppe ohne vorherige Abstimmung vom israelischen Flughafen Ramon über Nairobi geflogen. Die Botschaft warf zudem einer „nicht registrierten und irreführenden Organisation“ vor, die tragische humanitäre Lage der Menschen in Gaza auszunutzen, Familien zu täuschen, Geld einzusammeln und ihre Reise auf irreguläre und unverantwortliche Weise zu organisieren.
Bei einer Veranstaltung in Johannesburg betonte Ramaphosa die humanitäre Dimension des Vorfalls: „Wir können sie nicht zurückschicken. Auch wenn sie nicht über die notwendigen Dokumente und Papiere verfügen – es sind Menschen aus einem von Konflikten und Krieg zerrissenen Land.“ Er fügte hinzu, die Regierung werde eine „ordnungsgemäße Bewertung“ durchführen und die Öffentlichkeit darüber informieren, „was hier vor sich geht und wie es zu dieser Situation kommen konnte“. (Quelle: Newsletter Businessinsider)