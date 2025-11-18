Palästinenser behaupten, 2.000 Dollar pro Sitz für Flug nach Südafrika bezahlt zu haben

NOVEMBER 2025

FORTLAUFEND:

BERLIN , bis 24.11.2025: Ausstellung Geschichte(n) Tansanias. Ort: Humboldt Forum - Ethnologisches Museum. Mehr dazu HIER.

KIEL, bis 11.12.2025: Fotoausstellung „Menschen im Tschad“. Eine außergewöhnliche Bilderreportage des Schweizer Fotografen Walter Zürcher. Ort: Bürgerhaus Mettenhof. Mehr dazu HIER.

MÜNCHEN, bis 23.12.25: Ausstellung „Weltkunst aus Tansania – Mehr als Tingatinga!“ Ort: St.Galler Kantonalbank Deutschland AG, Prannerstr. 11, Mo-Fr 9-17.30 h – um Anmeldung wird gebeten unter 089 12501830. Mehr dazu HIER.

ESSEN, bis 18.01.2026: Ausstellung William Kentridge “Listen to the Echo” William Kentridge (*1955 in Johannesburg) gehört weltweit zu den renommiertesten zeitgenössischen Künstlern. Ort: Museum Folkwang. Mehr dazu HIER.

DUISBURG, - 25.01.2026: Ausstellung „passage“ mit Werken von Susan Hefuna (D – Ägypten). Ort: MKM Museum Küppersmühle. Mehr dazu HIER.

CHEMNITZ, - 12.04.2026: PLANET AFRICA - Eine archäologische Zeitreise. Die Ausstellung zeigt archäologische Objekte und kombiniert sie mit zeitgenössischer afrikanischer Kunst. Mehr dazu HIER.

FRANKFURT, bis 30.08.2026: SHEROES. Comic Art from Africa. Die Ausstellung „SHEROES. Comic Art from Africa“ gibt einen Einblick in die vielfältige Comicszene Afrikas. Das Wort „Sheroes“ setzt sich zusammen aus dem englischen she für sie und heroes für Held:innen. Ort: Weltkulturen Museum, Schaumainkai 29. Mehr dazu HIER.

EINZELVERANSTALTUNGEN:

BIELEFELD, 20.11.2025, 19h00: Lesung mit dem mosambikanischen Autor Eduardo Quive. Ort: Café Welthaus. Mehr dazu HIER.

BERLIN, 21./22.11.2025: Symposium „Sture Muster: Kolonialnarrative in der Bildwerbung“. Gemeinsam mit dem Deutschen Historischen Museum veranstaltet die Kunstbibliothek der Staatlichen Museen zu Berlin dieses Symposium im Vortragssaal am Kulturforum, simultan auf Deutsch und Englisch. Teilnahme kostenlos, Anmeldung erforderlich. Mehr dazu HIER.

SIEGBURG, 22.11.2025, 10:00 – 17:00 Uhr: Messe ENGAGEMENT WELTWEIT 2025 - Entdecken Sie Karrieremöglichkeiten in der Entwicklungszusammenarbeit! Veranstaltungsort: RHEIN SIEG FORUM, Bachstr. 1, 53721 Siegburg. Mehr dazu HIER.

BERLIN, 23.11.2025, 20h00: Tatort Mittelmeer - Eine szenische Lesung von Augenzeugenberichten. Bekannte Schauspielende, die u. a. als TV-Ermittelnde aus Tatort, Polizeiruf 110 und Sörensen bekannt sind, lenken den Fokus auf das Mittelmeer als Tatort: Es lesen Meret Becker, Ulrike Folkerts, Nina Kunzendorf, Peter Kurth, Eva Löbau, Bjarne Mädel, Heike Makatsch, Hans-Jochen Wagner und Mark Waschke von SOS Humanity aufgezeichnete Erfahrungsberichte von Geretteten sowie Rettenden und Dokumentationen von Rechtsbrüchen auf dem Mittelmeer. Ort: Deutsches Theater. Mehr dazu HIER.

CHEMNITZ; 24.11.2025, 19:00h: Vortrag Nordafrika als Krisenregion und Wirtschaftsmarkt - Welche Rolle spielt Deutschland. Veranstalter: Adenauer Stiftung. Ort: TU. Mehr dazu HIER.

BERLIN, 25.11.2025, 18h00: Lesung mit dem mosambikanischen Autor Eduardo Quive. Ort: A Livraria, Torstr. 159. Mehr dazu HIER.

FRANKFURT, 28.11.2025, 18h00: Lesung mit dem mosambikanischen Autor Eduardo Quive. Ort: TFM, Centro do Livro de Língua Portuguesa, Große Seestr. 47. Mehr dazu HIER.

DEZEMBER 2025

FORTLAUFEND:

KIEL, bis 11.12.2025: Fotoausstellung „Menschen im Tschad“. Eine außergewöhnliche Bilderreportage des Schweizer Fotografen Walter Zürcher. Ort: Bürgerhaus Mettenhof. Mehr dazu HIER.

MÜNCHEN, bis 23.12.25: Ausstellung „Weltkunst aus Tansania – Mehr als Tingatinga!“ Ort: St.Galler Kantonalbank Deutschland AG, Prannerstr. 11, Mo-Fr 9-17.30 h – um Anmeldung wird gebeten unter 089 12501830. Mehr dazu HIER.

ESSEN, bis 18.01.2026: Ausstellung William Kentridge “Listen to the Echo” William Kentridge (*1955 in Johannesburg) gehört weltweit zu den renommiertesten zeitgenössischen Künstlern. Ort: Museum Folkwang. Mehr dazu HIER.

DUISBURG, - 25.01.2026: Ausstellung „passage“ mit Werken von Susan Hefuna (D – Ägypten). Ort: MKM Museum Küppersmühle. Mehr dazu HIER.

CHEMNITZ, - 12.04.2026: PLANET AFRICA - Eine archäologische Zeitreise. Die Ausstellung zeigt archäologische Objekte und kombiniert sie mit zeitgenössischer afrikanischer Kunst. Mehr dazu HIER.

FRANKFURT, bis 30.08.2026: SHEROES. Comic Art from Africa. Die Ausstellung „SHEROES. Comic Art from Africa“ gibt einen Einblick in die vielfältige Comicszene Afrikas. Das Wort „Sheroes“ setzt sich zusammen aus dem englischen she für sie und heroes für Held:innen. Ort: Weltkulturen Museum, Schaumainkai 29. Mehr dazu HIER.

JANUAR 2026

FORTLAUFEND:

ESSEN, bis 18.01.2026: Ausstellung William Kentridge “Listen to the Echo” William Kentridge (*1955 in Johannesburg) gehört weltweit zu den renommiertesten zeitgenössischen Künstlern. Ort: Museum Folkwang. Mehr dazu HIER.

DUISBURG, - 25.01.2026: Ausstellung „passage“ mit Werken von Susan Hefuna (D – Ägypten). Ort: MKM Museum Küppersmühle. Mehr dazu HIER.

CHEMNITZ, - 12.04.2026: PLANET AFRICA - Eine archäologische Zeitreise. Die Ausstellung zeigt archäologische Objekte und kombiniert sie mit zeitgenössischer afrikanischer Kunst. Mehr dazu HIER.

FRANKFURT, bis 30.08.2026: SHEROES. Comic Art from Africa. Die Ausstellung „SHEROES. Comic Art from Africa“ gibt einen Einblick in die vielfältige Comicszene Afrikas. Das Wort „Sheroes“ setzt sich zusammen aus dem englischen she für sie und heroes für Held:innen. Ort: Weltkulturen Museum, Schaumainkai 29. Mehr dazu HIER.

FEBRUAR 2026

FORTLAUFEND:

CHEMNITZ, - 12.04.2026: PLANET AFRICA - Eine archäologische Zeitreise. Die Ausstellung zeigt archäologische Objekte und kombiniert sie mit zeitgenössischer afrikanischer Kunst. Mehr dazu HIER.

FRANKFURT, bis 30.08.2026: SHEROES. Comic Art from Africa. Die Ausstellung „SHEROES. Comic Art from Africa“ gibt einen Einblick in die vielfältige Comicszene Afrikas. Das Wort „Sheroes“ setzt sich zusammen aus dem englischen she für sie und heroes für Held:innen. Ort: Weltkulturen Museum, Schaumainkai 29. Mehr dazu HIER.

MÄRZ 2026

FORTLAUFEND:

CHEMNITZ, - 12.04.2026: PLANET AFRICA - Eine archäologische Zeitreise. Die Ausstellung zeigt archäologische Objekte und kombiniert sie mit zeitgenössischer afrikanischer Kunst. Mehr dazu HIER.

FRANKFURT, bis 30.08.2026: SHEROES. Comic Art from Africa. Die Ausstellung „SHEROES. Comic Art from Africa“ gibt einen Einblick in die vielfältige Comicszene Afrikas. Das Wort „Sheroes“ setzt sich zusammen aus dem englischen she für sie und heroes für Held:innen. Ort: Weltkulturen Museum, Schaumainkai 29. Mehr dazu HIER.

APRIL 2026

FORTLAUFEND:

CHEMNITZ, - 12.04.2026: PLANET AFRICA - Eine archäologische Zeitreise. Die Ausstellung zeigt archäologische Objekte und kombiniert sie mit zeitgenössischer afrikanischer Kunst. Mehr dazu HIER.

FRANKFURT, bis 30.08.2026: SHEROES. Comic Art from Africa. Die Ausstellung „SHEROES. Comic Art from Africa“ gibt einen Einblick in die vielfältige Comicszene Afrikas. Das Wort „Sheroes“ setzt sich zusammen aus dem englischen she für sie und heroes für Held:innen. Ort: Weltkulturen Museum, Schaumainkai 29. Mehr dazu HIER.

MAI 2026

FORTLAUFEND:

FRANKFURT, bis 30.08.2026: SHEROES. Comic Art from Africa. Die Ausstellung „SHEROES. Comic Art from Africa“ gibt einen Einblick in die vielfältige Comicszene Afrikas. Das Wort „Sheroes“ setzt sich zusammen aus dem englischen she für sie und heroes für Held:innen. Ort: Weltkulturen Museum, Schaumainkai 29. Mehr dazu HIER.

JUNI 2026

FORTLAUFEND:

FRANKFURT, bis 30.08.2026: SHEROES. Comic Art from Africa. Die Ausstellung „SHEROES. Comic Art from Africa“ gibt einen Einblick in die vielfältige Comicszene Afrikas. Das Wort „Sheroes“ setzt sich zusammen aus dem englischen she für sie und heroes für Held:innen. Ort: Weltkulturen Museum, Schaumainkai 29. Mehr dazu HIER.

JULI 2026

FORTLAUFEND:

FRANKFURT, bis 30.08.2026: SHEROES. Comic Art from Africa. Die Ausstellung „SHEROES. Comic Art from Africa“ gibt einen Einblick in die vielfältige Comicszene Afrikas. Das Wort „Sheroes“ setzt sich zusammen aus dem englischen she für sie und heroes für Held:innen. Ort: Weltkulturen Museum, Schaumainkai 29. Mehr dazu HIER.

AUGUST 2026

FORTLAUFEND:

FRANKFURT, bis 30.08.2026: SHEROES. Comic Art from Africa. Die Ausstellung „SHEROES. Comic Art from Africa“ gibt einen Einblick in die vielfältige Comicszene Afrikas. Das Wort „Sheroes“ setzt sich zusammen aus dem englischen she für sie und heroes für Held:innen. Ort: Weltkulturen Museum, Schaumainkai 29. Mehr dazu HIER.