Petition der Nelson-Mandela-Schule in Hamburg: 1, 2, 3, 4 – Joel bleibt hier! Gegen die Abschiebung unseres Mitschülers Joel aus Ghana!

Bildquelle: innn.it

„Joel Amankwah, ein sehr gut integrierter und engagierter Schüler der Oberstufe unserer Nelson-Mandela-Schule in Wilhelmsburg Hamburg, soll noch vor seinem Abitur abgeschoben werden. Als gesamte Schule stellen wir uns hinter Joel“, schreiben die Schüler:innen.

„Nur weil keine Bomben vom Himmel fallen, heißt es nicht, dass Ghana ein Land mit sicherer Zukunft für ihn ist. Im Gegenteil: eine Abschiebung würde seine Zukunft verbauen. Schlimmer noch: Er würde von seinem Vater und seiner sechsjährigen Schwester getrennt und allein in ein Land geschickt, in dem er vier Jahre nicht mehr war.

Joels Abschiebung wäre zudem ein Verlust für unsere Gesellschaft, der es scheinbar an Toleranz und Empathie mangelt. Gerade bei einem so großen Fachkräftemangel verwundert die Entscheidung der Hamburger Ausländerbehörde. Wir sind entsetzt. Joel ist nicht nur ein engagierter und zuverlässiger Schüler. Neben der Schule jobbt er in einem Supermarkt, um seinen Vater, der seit 7 Jahren als Lagerist bei Amazon arbeitet, und seine kleine sechsjährige Schwester Serviah auch finanziell zu unterstützen.

Wir, die SchülerInnen und LehrerInnen der Nelson-Mandela-Schule, stellen uns alle hinter Joel und stellen uns entschieden gegen seine Abschiebung in die Perspektivlosikgeit! Unser Motto: 1, 2, 3, 4 – Joel bleibt hier!

Bitte unterschreibe unsere Petition HIER!“