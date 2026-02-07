Präsident Kagame reagiert auf die Drohungen internationaler Sanktionen gegen Ruanda

Foto: ia

Ruanda hat am Donnerstag, dem 5. Februar, seinen Nationalen Dialog eröffnet, ein Forum, das alle zwei Jahre stattfindet. Zur Eröffnung der Veranstaltung ging Präsident Paul Kagame in seiner Ansprache an die Nation ausführlich auf den regionalen Konflikt im Osten der Demokratischen Republik Kongo ein.

Am Donnerstag, dem 5. Februar, eröffnete Ruanda den Nationalen Dialog, auf Kinyarwanda Umushyikirano genannt. Dieses Forum bringt Mitglieder der Regierung, Organisationen der Zivilgesellschaft sowie Bürgerinnen und Bürger zusammen, um mit den politischen Verantwortlichen des Landes Ideen, Fragen und Anliegen zu diskutieren.

In seiner Eröffnungsrede an die Nation kam Präsident Paul Kagame ausführlich auf den regionalen Konflikt im Osten der Demokratischen Republik Kongo zurück. Er wies die Vorwürfe zurück, Kigali eigne sich kongolesische Bodenschätze an, prangerte zugleich die Präsenz ehemaliger Völkermörder in der DR Kongo an und reagierte außerdem auf die Drohungen internationaler Sanktionen gegen Ruanda.

„Die Menge an Drohungen, mit denen wir täglich konfrontiert sind: ‚Wir werden dies tun, wenn ihr das nicht tut, wir werden jenes tun, wenn ihr dieses nicht tut.‘ Man fühlt sich manchmal erdrückt. Aber anstatt mich davon erdrücken zu lassen, ziehe ich es vor, diese Drohungen herauszufordern und euch zu sagen: Fahrt zur Hölle. Ihr könnt mir nicht Probleme schaffen, mir dann die Verantwortung dafür zuschieben und anschließend anfangen, mich zu bedrohen. Am Ende dreht sich das Gespräch nur noch um Drohungen, statt das eigentliche Problem anzugehen“, sagte er.

Er fügte hinzu: „Dieser Mann, Tshisekedi, der dort steht, beleidigt Menschen und stößt Drohungen aus, und dann kommt die internationale Gemeinschaft zu mir und sagt: ‚Sie müssen dies tun.‘ Ich antworte ihnen: ‚Begreift ihr nicht, dass ihr ihn damit in Wirklichkeit nur ermutigt, nicht nach Lösungen für seine Probleme zu suchen – oder für welche Probleme auch immer zwischen uns und ihnen bestehen?‘ Wenn man ein Land, oder einen Präsidenten, oder eine Regierung wie ein verwöhntes Kind behandelt, gibt es niemals Vorwürfe gegenüber genau jenen, die dieses Problem geschaffen haben und es weiterhin nähren.“

In seiner Rede prangerte das Staatsoberhaupt erneut die Bedrohungen an, die nach seiner Auffassung von den FDLR für sein Land ausgehen – einer bewaffneten Gruppe, die ursprünglich aus ehemaligen Völkermördern besteht – und kritisierte, dass stattdessen der Fokus auf die Frage der Präsenz ruandischer Truppen auf kongolesischem Staatsgebiet gelegt werde.

„Wenn man mich fragt: ‚Seid ihr im Kongo?‘ Wenn man mit Nein antwortet, gelten die von uns ergriffenen Verteidigungsmaßnahmen als nicht existent. Wenn man mit Ja antwortet, wird das zum einzigen Problem auf der Welt, um das man sich kümmern muss. Mit einem Ja verschwinden alle anderen Sorgen. Und man erleichtert es ihnen, die gesamte Last der Probleme des Kongo auf eure Schultern abzuwälzen“, erklärte er. Auf die Vorwürfe der Aneignung der mineralischen Ressourcen der Demokratischen Republik Kongo antwortete Präsident Paul Kagame: „Wenn wir wegen der Mineralien in der DR Kongo wären, wäre Ruanda hundertmal reicher.“ (Quelle: RFI)

