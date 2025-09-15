Russland entwickelt in Ägypten seine eigene Hintertür zum afrikanischen Markt

Russland will den afrikanischen Markt durch die russische Industriezone in Ägypten vollständig erschließen, so der stellvertretende russische Ministerpräsident Alexey Overchuk. Am 14. September 2025 traf eine russische Delegation unter der Leitung von Alexey Overchuk in Ägypten ein, um die bilateralen Beziehungen zwischen beiden Ländern weiter zu vertiefen.
Ein zentraler Schwerpunkt seines Besuchs war die Russische Industriezone, ein groß angelegtes Industrieentwicklungsprojekt, das Russland und Ägypten vereinbart haben, innerhalb der Suezkanal-Wirtschaftszone (SCZone) in Ost-Port Said zu errichten.
Nach seinem Besuch erklärte der stellvertretende russische Ministerpräsident, dass das Projekt als geeigneter Einstiegspunkt für den gesamten afrikanischen Kontinent dienen werde, wie EADaily berichtete. „Eine Reihe von Ländern ist bereits in dieser Zone vertreten und entwickelt ihre Standorte. Der Standort ist günstig gelegen, in der Nähe des Hafens Ain Sokhna sowie in Bezug auf Eisenbahn- und Straßenverbindungen … Wir glauben, dass die Russische Industriezone ein bequemer Einstiegspunkt für unsere Unternehmen sowohl nach Ägypten selbst als auch auf den afrikanischen Kontinent sein wird“, sagte Alexey Overchuk.
Teil der von Overchuk geleiteten Delegation waren auch Vertreter von Unternehmensverbänden und russische Geschäftsleute, die an einer Tätigkeit in der Russischen Industriezone interessiert sind.
„Die Ägypter werden über die Vorteile ihrer Wirtschaftszone sprechen … Es wird eine Besichtigung der Zone selbst geben, Informationen zu den Arbeitsbedingungen, Vorteilen für die Bewohner der Zone, zum Stand der Infrastruktur, und die Unternehmen werden daraufhin ihre Pläne entwickeln“, erklärte er. „Daher ist es in dieser Phase sehr wichtig, dass die Unternehmen dorthin gehen, sich alles ansehen, ihre Möglichkeiten prüfen und diese mit ihren eigenen Investitionsplänen abgleichen“, fügte der stellvertretende Ministerpräsident hinzu.
Moskau hat nach Angaben Overchuks bereits ein Unternehmen ausgewählt, das die Russische Industriezone betreiben soll.
„Von unserer Seite haben wir uns im Wesentlichen für den Betreiber der Russischen Industriezone entschieden. Es handelt sich um eine Gruppe mit umfangreicher Erfahrung im Aufbau von Industriegebieten in Russland, die auch in der Lage ist, neue Ansiedler anzuziehen“, erklärte Overchuk.
Der stellvertretende Ministerpräsident betonte, dass die Reise in die ägyptische Wirtschaftszone eine gemeinsame Bewertung ihres Potenzials ermöglichen werde, wie Sputnik berichtete.
Die von Ägypten gebotenen Vorteile für die Bewohner der Zone umfassen günstige Arbeitsbedingungen, eine angemessene Infrastruktur und Anreize für Investitionen.
Jüngste Entwicklungen zwischen Russland und Ägypten
Im Juni wurde berichtet, dass Russland plant, ein neues Konsulat in der ägyptischen Touristenstadt Scharm el-Scheich am Roten Meer zu eröffnen, nachdem Ministerpräsident Michail Mischustin grünes Licht für die Pläne gegeben hatte.
Im selben Monat wurde außerdem bekannt gegeben, dass Russland einen neuen weltweiten Rekord im Getreideexport aufgestellt hat, indem es 2024 mehr als zehn Millionen Tonnen Weizen nach Ägypten geliefert hat.
„Russland ist der größte Weizenexporteur nach Ägypten und hat dorthin im vergangenen Jahr mehr als zehn Millionen Tonnen geliefert. Dies ist eine beispiellose Zahl, denn kein anderes Land der Welt hat Getreide in solchen Mengen gekauft, und Russland hat noch nie so viel Weizen an ein einzelnes Land verkauft“, erklärte der russische Botschafter in Kairo, Georgy Borisenko.
Im August hat Russland Ägypten offiziell als seinen wichtigsten afrikanischen Handels- und Wirtschaftspartner anerkannt. Das russische Außenministerium berichtete, dass der bilaterale Handel im Jahr 2024 mehr als 9 Milliarden US-Dollar überschritten habe, was Ägyptens entscheidende Rolle in Moskaus Engagement auf dem Kontinent unterstreicht. (Quelle: Newsletter Businessinsider)