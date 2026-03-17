Südafrika, Nigeria und weitere Länder in umfassende US-Handelsuntersuchung wegen mutmaßlich „unfairen Handels“ einbezogen

Die Vereinigten Staaten haben eine weitreichende Handelsuntersuchung gegen Südafrika, Nigeria und mehrere andere Länder eingeleitet, da der Verdacht auf „unfaire Handelspraktiken“ besteht. Diese Prüfung gefährdet den zollfreien Zugang, auf den viele afrikanische Exporteure im Rahmen des African Growth and Opportunity Act angewiesen sind.
Die Untersuchung konzentriert sich auf Industriesektoren, in denen die USA vermuten, dass Arbeitsstandards und Subventionen manipuliert wurden, um Exportpreise künstlich niedrig zu halten. Für Nigeria und Südafrika kommt dies zu einem Zeitpunkt, an dem beide Länder darum kämpfen, ihre jeweiligen Währungen zu stabilisieren.
Dieser regulatorische Wandel signalisiert eine neue Ära eines „wertebasierten Handels“, in der Marktzugang an strikte Einhaltung von Vorschriften geknüpft ist. Afrikanische Hersteller müssen sich nun auf eine Zukunft vorbereiten, in der administrative Transparenz und ESG-Berichterstattung ebenso entscheidend sind wie die Qualität der produzierten Waren. (Quelle: businessinsider.africa)