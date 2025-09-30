Lesetipp/ORF: Burkina Faso drei Jahre nach dem Putsch – Autokrat dank KI als Lichtgestalt

Vor genau drei Jahren hat er sich in Burkina Faso an die Macht geputscht, mit 37 Jahren ist Ibrahim Traore nun eines der jüngsten Staatsoberhäupter der Welt. Gemeinsam mit den Putschregierungen der Nachbarstaaten Niger und Mali ist er auf Konfrontationskurs mit dem Westen. Doch der Autokrat wirkt in vielen Teilen Afrikas nun als Lichtgestalt und Kämpfer gegen Ungerechtigkeit – auch dank KI-Videos.
Burkina Faso gilt als eines der ärmsten Länder Afrikas, die Sicherheitslage ist seit Jahren angespannt, islamistische Rebellengruppen kontrollieren Teile des Landes. Im Jänner 2022 stürzte das Militär den Präsidenten Roch Marc Kabore, nur wenige Monate später, am 30. September, folgte der nächste Putsch innerhalb der Militärführung: Der junge Offizier Traore kam an die Macht.
