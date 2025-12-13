Sahelzone: Ein „neuer“ dschihadistischer Frontabschnitt rückt laut einer NGO auf die Küstenländer Westafrikas vor

Die terroristische Gewalt breitet sich vom Sahel in Richtung der Küstenländer aus. Dies ist eine der zentralen Erkenntnisse der NGO Acled, die weltweit Opfer von Konflikten erfasst, in einer am Donnerstag, dem 11. Dezember, veröffentlichten Studie zu den Krisen, die im Jahr 2026 besonders zu beobachten sein werden. Die Organisation stellt die Herausbildung und Festigung einer „neuen Front“ in den Grenzgebieten von Benin, Niger und Nigeria fest, die sowohl für dschihadistische Gruppen aus dem Sahel als auch für nigerianische Gruppierungen strategisch an Bedeutung gewonnen haben, berichtet RFI.

Nach Angaben von Acled haben bewaffnete Gruppen ihre Operationen im zentralen Sahel deutlich intensiviert. Allein im vergangenen Jahr wurden in Burkina Faso, Mali und Niger mehr als 10.000 Todesopfer registriert. Parallel dazu haben der JNIM – die Gruppe zur Unterstützung des Islams und der Muslime, die mit al-Qaida verbunden ist – sowie der Islamische Staat im Sahel ihre Aktivitäten auf die Grenzregionen im Norden von Benin, Niger und Nigeria ausgeweitet, wo sie ihre Präsenz weiter ausgebaut haben.

Vor diesem Hintergrund erlebte der Norden Benins, der an Burkina Faso, Niger und Nigeria grenzt, „das tödlichste Jahr, das jemals verzeichnet wurde“, mit einem Anstieg der Todesfälle um nahezu 70 Prozent im Vergleich zu den ersten elf Monaten des Jahres 2024. Diese Verschlechterung der Sicherheitslage wurde insbesondere durch den Angriff im vergangenen April im Nationalpark W im Norden des Landes geprägt, bei dem mehr als 50 Soldaten getötet wurden. Der JNIM hat von Ost-Burkina Faso aus seine grenzüberschreitenden Operationen in dieser Region verstärkt.

Die Dreiländerzone, ein „Knotenpunkt des Konflikts“

Acled stellt zudem eine inzwischen eindeutig belegte Präsenz sahelischer Gruppen im Nordwesten und Westen Nigerias fest. Diese zunehmende Annäherung und Zusammenarbeit zwischen sahelischen und nigerianischen Dschihadisten markiert einen Wendepunkt: Die ehemals getrennten Einsatzgebiete verschmelzen schrittweise zu einem weitläufigen Raum der Gewalt, der sich von Mali bis in den Westen Nigerias erstreckt. Die Dreiländerzone ist damit zu einem „Knotenpunkt des Konflikts“ geworden.

Trotz Opferzahlen, die mit denen des Jahres 2024 vergleichbar sind, weist Acled auf eine Verschärfung der Vorgehensweisen hin. In Mali führten ab September eine Reihe von Angriffen auf Treibstoffkonvois zu einer wirtschaftlichen Blockade, die eine Eskalation der Gewalt in den Regionen Kayes, Sikasso und Ségou auslöste – auf einem Niveau, das seit Beginn der statistischen Erfassung im Jahr 1997 nicht mehr beobachtet worden war.

Schließlich haben der JNIM und der Islamische Staat im Sahel auch ihre Entführungskampagnen ausgeweitet, insbesondere gegen ausländische Staatsangehörige. Für das Jahr 2025 verzeichnet Acled 22 Entführungen in Mali und acht im Niger.