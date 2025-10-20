Schleierpflicht in den Verkehrsmitteln angeordnet: Werden Malis Frauen den Dschihadisten des JNIM trotzen können?

Während die mit al-Qaida verbundene Gruppierung JNIM (Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin) bereits seit anderthalb Monaten ein Embargo auf Treibstoffimporte nach Mali verhängt hat – begleitet von nahezu täglichen Angriffen, die zu einer schweren Benzinknappheit im Land geführt haben –, hat sie am Freitag, dem 17. Oktober, neue Vorschriften für Reisende erlassen. Die Dschihadisten wollen unter anderem Frauen zum Tragen des Schleiers in Verkehrsmitteln verpflichten – eine Ankündigung, die bei vielen Frauen Wut und Angst auslöst.

Unter dem Siegel der Anonymität, um ihre Sicherheit zu gewährleisten, hat RFI einige ihrer Aussagen gesammelt.

Die Dschihadisten verschärfen ihre Forderungen

Die Dschihadisten gehen einen weiteren Schritt in ihren Bestrebungen, den malischen Bevölkerungen ihre Regeln aufzuzwingen. Busgesellschaften wurden vom JNIM angewiesen, die neue Vorschrift durchzusetzen: Künftig müssen Frauen, die auf den Straßen Malis reisen, den Schleier tragen. „Nein, die Dschihadisten können mich nicht ändern“, sagt eine Frau aus Bamako entschlossen gegenüber RFI. „Sie können meine Gewohnheiten nicht verändern!“

„Gott ist größer als die Dschihadisten“

Die Frau ist Kleiderverkäuferin und reist regelmäßig geschäftlich durchs Land. Sie erklärt, sie sei gläubig, trage den Schleier jedoch nur zum Gebet, niemals außerhalb davon. Die neuen Vorschriften des JNIM schrecken sie offenbar nicht. „Wenn die Armee uns wirklich beschützt hätte, wären wir dann in dieser Lage?“, fragt sie ernüchtert. „Aber ich habe keine Angst: Gott ist größer als die Dschihadisten. Ich habe keine Angst – und ich werde den Schleier nicht tragen.“

„Wir sind gezwungen, es zu tun“

Doch die Gefahr ist groß. Viele andere sehen keine wirkliche Wahl. Ein Familienvater erklärt: „Ich habe große Angst“, gesteht er. „Wenn sie sagen, dass wir das tun müssen, dann sind wir gezwungen, es zu tun.“ Und wenn er morgen mit seiner Frau reisen müsste, sagt er weiter: „Ich wäre gezwungen, ihr zu sagen, sie soll den Schleier tragen. Die Regierung kann uns nicht schützen – und wenn sie es nicht kann, bin ich gezwungen, die Forderungen der Terroristen zu akzeptieren und meine Frau zu bitten, sich so zu kleiden. Ich mag das nicht, aber wir haben keine Wahl. Wenn ich es nicht tue, bringe ich ihr Leben in Gefahr.“

Dörfer unter der Kontrolle des JNIM

Hunderte Dörfer – insbesondere im Zentralmali – leben bereits unter der Herrschaft des JNIM. Da die malische Armee nicht in der Lage ist, sie zu schützen, haben viele dieser Gemeinden in den letzten Jahren lokale Abkommen mit den Dschihadisten geschlossen, um ihre Felder bestellen oder ihr Vieh weiden lassen zu können, ohne angegriffen zu werden. Im Gegenzug müssen sie sich den Regeln des JNIM unterwerfen:

– Schleierpflicht für Frauen

– Kurze Hosen für Männer

– Abschaffung öffentlicher Schulen

– Vorgeschriebene religiöse Praktiken, etwa bestimmte Gebetsformen

Neue Vorschriften für die Straßen Malis

Neben der Schleierpflicht verlangt das JNIM laut seiner Ankündigung vom 17. Oktober außerdem, dass Transportunternehmen jede Zusammenarbeit mit den Sicherheitskräften einstellen, und dass bei Unfällen der Verursacher (z. B. wer ein Tier überfährt oder ein Fahrzeug beschädigt) den entstandenen Schaden finanziell wiedergutmachen muss.

Seit dieser Bekanntgabe haben weder die Armee noch die politischen Übergangsbehörden Malis diese neuen Regeln kommentiert, die der JNIM auf den Straßen des Landes durchsetzen will.