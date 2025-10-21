Trumps Team nimmt Afrikas schwierigste Kriege ins Visier, während Friedensgespräche auf dem Kontinent an Fahrt gewinnen

Symbolbild, KI-generiert

Die Regierung von Donald Trump, die stark in die Friedensverhandlungen zwischen den M23-Rebellen und der Demokratischen Republik Kongo eingebunden ist, hat erklärt, dass auch Friedensbemühungen im Sudan und in Libyen im Gange sind. Diese Aussage machte Donald Trumps Sondergesandter für arabische und afrikanische Angelegenheiten, Massad Boulos, in einem Interview in Rom.

„Wir glauben, dass es erreichbar ist“, sagte er in Bezug auf ein Abkommen für Libyen, das seit dem Sturz Muammar al-Gaddafis im Chaos versunken ist. „Man kann nicht erwarten, dass ein Friedensprozess über Nacht umgesetzt wird“, fügte er hinzu. „Ich hoffe jedoch, dass dieser Prozess schnell vorankommt.“

Der Botschafter, der sich laut einem Bloomberg-Bericht zu Gesprächen mit afrikanischen Würdenträgern in Rom aufhielt, erklärte außerdem, dass die Vereinten Nationen bald zu einer weiteren Verhandlungsrunde aufrufen werden, um Frieden in dem nordafrikanischen Land zu erreichen. Die USA arbeiteten derweil daran, die National Oil Corporation und die Zentralbank Libyens wieder zu vereinen.

„Wir dürfen nicht vergessen, dass dieser Konflikt nun schon sehr lange andauert – seit vielen Jahren“, sagte Boulos. „Dasselbe gilt für die D.R. Kongo/Ruanda.“ Der US-Gesandte warnte zudem vor der prekären Lage im Sudan und betonte, dass das ostafrikanische Land derzeit „die größte humanitäre Krise der Welt“ darstelle – eine Krise, die die USA gemeinsam mit den Vereinten Nationen und Hilfsorganisationen zu bewältigen versuchen. Die sudanesische Stadt El Fasher sei besonders schwer betroffen und befinde sich „seit eineinhalb Jahren unter Belagerung“, so Boulos. „Die Menschen leiden wirklich. Etwa 300.000 Menschen befinden sich noch in El Fasher – ohne Nahrung und ohne medizinische Versorgung. In letzter Zeit essen sie Tierfutter.“ Er bezeichnete das Aufheben der Belagerung von El Fasher und die Aushandlung eines dreimonatigen Waffenstillstands im Sudan als seine „oberste Priorität“. Er betonte, dass er hierzu mit Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Ägypten im Gespräch sei, um dieses Ziel zu erreichen.

US-Engagement in den Friedensgesprächen zwischen M23 und der DR Kongo

Am 25. April einigten sich in Washington Ruanda und die Demokratische Republik Kongo darauf, auf ein Friedens- und Wirtschaftsabkommen hinzuarbeiten, das auf gegenseitigem Respekt der Souveränität basiere. Ein umfassender Entwurf sollte bis zum 2. Mai erstellt werden. Kurz darauf begannen die Vereinigten Staaten, strengere Bedingungen zu fordern, um den Prozess voranzubringen, da die diplomatischen Kanäle so aktiv wie nie zuvor waren.

Zu diesen Forderungen gehörte insbesondere, dass Ruanda alle seine Truppen aus dem Osten Kongos abziehen müsse – ein entscheidender Schritt, um Vertrauen zu schaffen, das weder Kinshasa noch internationale Beobachter aufs Spiel setzen wollten. US-Diplomaten verlangten außerdem Garantien für das Ende der grenzüberschreitenden Finanzierung bewaffneter Gruppen, Überprüfungsmechanismen und Projekte zur Förderung der wirtschaftlichen Entwicklung in den östlichen Provinzen, die seit Jahrzehnten durch Konflikte verwüstet und vernachlässigt sind.

Die Präsenz Washingtons verlieh den Gesprächen mehr Gewicht und führte zu einem Stimmungswandel – von Feindseligkeit zu vorsichtiger Kooperation. Am 31. Juli 2025 veranstalteten Ruanda und die DR Kongo das erste Treffen ihres gemeinsamen Aufsichtsausschusses in Washington. Dieses Gremium wurde damit beauftragt, die schrittweise Umsetzung des von den USA vermittelten Friedensabkommens zu überwachen. (Quelle: Newsletter Businessinsider)