Spanien: Von Afrika zu den Kanarischen Inseln – « der einzige Ausweg und immer der tödlichste »

Auf den Kanarischen Inseln bereitet die Migrationslage den Behörden und Rettungsdiensten große Sorgen. Innerhalb von vier Tagen, seit dem 1. November, sind fast 2.000 Menschen auf dem Archipel angekommen – mit provisorischen Booten. Unter ihnen gibt es Dutzende von Toten oder Vermissten, berichtet RFI.

Diese Zahlen sind erschreckend und bestätigen eine schon bekannte Tatsache: Die Überfahrt von Afrika zu den Kanarischen Inseln ist mittlerweile eine der am häufigsten genutzten Routen in Europa. Seit dem 1. November sind insgesamt rund zwanzig Boote an den Küsten des Archipels angekommen. Dies ist laut José Antonio Verona, einem lokalen Verantwortlichen des Roten Kreuzes, vor allem auf das günstige Wetter zurückzuführen: «Das Meer ist völlig ruhig, der normalerweise hier auf den Kanaren herrschende Passatwind hat stark nachgelassen, was diese Art von Überfahrten begünstigt.»

Günstige Bedingungen verhindern dennoch keine Tragödien

Laut spanischen Rettungskräften sind in den letzten vier Tagen 55 Menschen bei dem Versuch, die Kanarischen Inseln zu erreichen, gestorben oder verschwunden. Eine tödliche Überfahrt, die viele Migranten aufgrund fehlender Alternativen antreten, so José Antonio Verona: «Viele Grenzen sind geschlossen, sie dürfen nicht über den Norden ausreisen und versuchen deshalb, über den Süden zu gelangen. Der einzige Weg, der ihnen bleibt, ist also die Kanaren-Route, die nach wie vor die tödlichste ist, aber die einzige Option, die ihnen bleibt.»

«Die Rettungskräfte haben heute Morgen [Montag, 4. November] am Hafen von Arrecife Lanzarote auf 55 Migranten reagiert, die von der Gesellschaft für Seenotrettung und Sicherheit, Salvamento Marítimo, in einem Boot in der Nähe der Insel gerettet wurden», teilte der Rettungsdienst 112 Canarias über sein Konto auf X mit.

Im Senegal wurden fast 600 illegale Migranten auf See gerettet

In der vergangenen Woche hat die senegalesische Marine vor der nationalen Küste 183 irreguläre Migranten an Bord eines Bootes auf der Route nach Europa gerettet. Die Operation fand vor Djiffer im Westen, unweit des Ausgangspunktes im Saloum-Delta, statt und erhöhte die Zahl der in zehn Tagen geretteten Migranten auf 582, wie die Marine nach drei Einsätzen mitteilte.

Der Senegal ist einer der Hauptausgangspunkte für die Tausenden Afrikaner, die seit Jahren die gefährliche Atlantikroute nehmen, um Europa hauptsächlich über die Kanarischen Inseln zu erreichen – in oft überladenen und veralteten Booten.

Tausende Menschen sind in den letzten Jahren auf dieser Route ums Leben gekommen. Ende September fand die senegalesische Marine ein Boot mit mindestens 30 Leichen. Zwei Wochen zuvor waren mindestens 39 Menschen beim Kentern eines überladenen Bootes in Mbour (Westen) ums Leben gekommen.

Seit Jahresbeginn haben 36.000 Menschen die Küsten der Kanaren erreicht. Diese Zahl dürfte bis zum 31. Dezember weiter stark ansteigen und könnte den traurigen Rekord vom Vorjahr mit 40.000 gelandeten Personen brechen.