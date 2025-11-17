Südafrika untersucht die „mysteriöse“ Ankunft von 153 palästinensischen Geflüchteten

„Es scheint sich um einen koordinierten Versuch Israels zu handeln, einen Prozess ethnischer Säuberung durchzuführen“, sagt der Gründer der NGO Gift of Givers.
Südafrika untersucht einen „mysteriösen“ Charterflug, der am Donnerstag 153 palästinensische Geflüchtete ohne die erforderlichen Dokumente ins Land gebracht hat, wie Präsident Cyril Ramaphosa mitteilte. „Es handelt sich um Menschen aus Gaza, die – man weiß nicht wie – an Bord eines Flugzeugs gelangt sind, das über Nairobi (die Hauptstadt Kenias) flog, bevor es hier landete“, sagte Ramaphosa gegenüber Journalisten und fügte hinzu, dass die Geheimdienste und das Innenministerium den Vorfall untersuchen.
Am Donnerstag gewährte Südafrika den 153 aus Kenia eingereisten Palästinensern eine Visa-Befreiung für 90 Tage, damit sie Asyl beantragen können – obwohl ihnen zunächst die Einreise verweigert worden war, weil sie die erforderlichen Befragungen nicht bestanden hatten und in ihren Pässen die üblichen Ausreisestempel fehlten. Die palästinensischen Geflüchteten warteten über zehn Stunden auf dem Rollfeld des internationalen Flughafens OR Tambo bei Johannesburg, bevor ihnen die Einreise gestattet oder sie zurückgewiesen wurden.
Diese Situation löste Empörung unter palästinensischen Aktivisten gegenüber den südafrikanischen Behörden aus, die eigentlich für ihre konstante Unterstützung der Rechte der Palästinenser bekannt sind. „Im Verlauf dieses Prozesses stellten die Mitarbeiter der BMA (Grenzschutzbehörde) fest, dass in einigen Pässen Ausreisestempel fehlten und eine Reihe von Reisenden offenbar weder Rückflugtickets noch eine Adresse für ihren Aufenthalt in Südafrika hatten“, erklärte das Innenministerium in einer schriftlichen Mitteilung. Es wurde zudem festgestellt, dass zu dem Zeitpunkt, als die Einreise schließlich gewährt wurde, bereits 23 Geflüchtete aus der Gruppe Anschlussflüge zu anderen Zielen genommen hatten.
Unterdessen betonte die palästinensische Botschaft in Südafrika in den sozialen Medien, dass 153 palästinensische Staatsbürger aus Gaza über den Flughafen Ramon nach Nairobi gekommen seien – ohne jede vorherige Mitteilung oder Koordination. Es wurde angegeben, dass der Flug von einer „nicht registrierten und irreführenden Organisation“ organisiert worden sei. Die Botschaft erklärte, dass die Organisation „die tragische humanitäre Lage“ der Menschen in Gaza ausgenutzt, „Familien getäuscht, ihnen Geld abgepresst und ihre Reise auf irreguläre und unverantwortliche Weise ermöglicht“ habe. „Diese Organisation versuchte später, sich jeder Verantwortung zu entziehen, als Komplikationen auftraten“, fügte die Botschaft hinzu.
Imtiaz Sooliman, Gründer der Hilfsorganisation Gift of the Givers, erklärte dem südafrikanischen Fernsehsender SABC, dass Israel für die unkoordinierte Einreise der palästinensischen Geflüchteten verantwortlich sei. „Leider wirkt das alles sehr beunruhigend. Dies ist nicht der erste Flug, sondern der zweite. Es scheint sich um eine koordinierte Operation Israels zu handeln, um einen Prozess ethnischer Säuberung durchzuführen“, sagte er. Er wies darauf hin, dass Menschen „einen hohen Preis zahlen, um als Fassade für israelische Organisationen zu dienen“, anschließend nach Shalom und zur Militärbasis Ramon gebracht würden, von wo aus sie in verschiedene Länder ausgeflogen werden.
„Die meisten Passagiere des ersten Fluges wussten nicht einmal, wohin sie reisen würden, und natürlich gab es keinen Ausreisestempel. In einem fremden Land angekommen, waren sie noch verwirrter und in Schwierigkeiten – wie es in Südafrika der Fall war“, fügte Sooliman hinzu.
Der israelische Militärverbund Cogat, der die Grenzübergänge in Gaza kontrolliert, erklärte laut BBC in einer Mitteilung: „Die Bewohner haben Gaza verlassen, nachdem Cogat die Zustimmung eines Drittlandes erhalten hatte, sie aufzunehmen.“ Cogat machte jedoch keine Angaben dazu, um welches Drittland es sich handelte.
Dieser Flug war der zweite, der Palästinenser, die vor der Lage in Gaza fliehen, nach Südafrika brachte. Der erste Flug landete Ende letzten Monats auf dem internationalen Flughafen OR Tambo mit 176 Palästinensern an Bord. (Quelle:trt.afrika)