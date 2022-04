Südafrika / Zuma-Korruptionsprozess: das Verschieben geht weiter

Der Korruptionsprozess gegen den ehemaligen südafrikanischen Präsidenten Jacob Zuma wurde gestern erneut um einen Monat verschoben. „Aus medizinischen Gründen konnte er nicht anwesend sein“, heißt es. Zuma, der heute 80 Jahre alt wird, wird beschuldigt, in einem über 20 Jahre alten Fall Bestechungsgelder vom französischen Rüstungskonzern Thales angenommen zu haben. Die Anklage umfasst sechzehn Fälle von Betrug, Korruption und Schutzgelderpressung angeklagt.

Jacob Zuma nahm am Montag aufgrund eines „medizinischen Notfalls, der sich in den letzten Stunden ereignet hat“, nicht an der Anhörung teil, so sein Anwalt Dali Mpofu, ohne vor dem High Court in Pietermaritzburg weitere Details bekanntzugeben. Lt. seinem Sprecher sei er für medizinische Untersuchungen ins Krankenhaus eingeliefert worden.

Der Korruptionsprozess gegen Jacob Zuma begann vor fast einem Jahr und wurde bereits mehrfach verschoben und verzögert.