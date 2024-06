Südafrikanischer Abgeordneter wegen rassistischer Äußerungen suspendiert

Meldung der SAHRC auf X

Ein südafrikanischer Abgeordneter wurde von seiner Partei, der Demokratischen Allianz (DA), suspendiert, nachdem eine Reihe alter Clips im Internet aufgetaucht war, in denen er sich rassistisch über Schwarze äußert. Renaldo Gouws hatte zunächst behauptet, eines der Videos sei gefälscht und dies bestritten, doch in einer am Donnerstag von der DA veröffentlichten Erklärung hieß es, das Video sei „echt und keine Fälschung“. In dem Video verwendet Gouws, der in der vergangenen Woche im Parlament vereidigt wurde, wiederholt eine für Schwarzafrikaner typische Beleidigung sowie das N-Wort und ruft dazu auf, Schwarze zu töten, berichtet die BBC.

Für Präsident Cyril Ramaphosa, der gerade eine neue Koalitionsregierung mit der DA aushandelt, könnte dies kaum zu einem schlechteren Zeitpunkt kommen. Die DA teilte mit, dass gegen Gouws ein Disziplinarverfahren eingeleitet werde.

Anfang dieser Woche tauchte ein weiterer alter Videoclip auf, in dem sich Gouws rassistisch äußerte. In dem Video deutete er an, dass die Weißen einer umgekehrten Apartheid unterlägen. Er sagte: „Wenn Afrika von der Erdoberfläche verschwinden müsste, würde es niemand bemerken“.

Mehr als 40.000 Menschen haben eine Online-Petition unterzeichnet, in der seine Absetzung als Abgeordneter gefordert wird.

Am Montag, nachdem der erste Clip veröffentlicht wurde, beteuerte der 41-Jährige, dass er nicht rassistisch sei, und entschuldigte sich auf X. Er habe sich „grob“ und „feindselig“ ausgedrückt.

„Ich weise alle Behauptungen zurück, dass ich rassistisch oder ein Rassist bin. Ich kann jedoch sehen, wie meine Botschaft durch die Art und Weise, wie ich sie verkündet habe, verzerrt wurde, und ich übernehme die volle Verantwortung für die Handlungen meines jüngeren und unreifen Ichs“, sagte er.

Der DA-Vorsitzende John Steenhuisen hatte Gouws zuvor verteidigt, aber es ist unklar, ob er das jüngste Video gesehen hat, in dem Gouws zur Tötung von Schwarzen aufruft.

Die hochrangige DA-Funktionärin und ehemalige Parteivorsitzende Helen Zille sagte am Mittwoch gegenüber lokalen Medien: „Solche Äußerungen sind nicht zu rechtfertigen und inakzeptabel. Ich kann nicht verstehen, wie eine solch beleidigende Sprache gerechtfertigt werden kann“.

Gouws ist ein ehemaliger Stadtrat im zweiten Bezirk von Nelson Mandela Bay und eine beliebte Figur in den sozialen Medien, die dafür bekannt ist, dass sie Kontroversen auslöst.

Die Südafrikanische Menschenrechtskommission (South African Human Rights Commission, SAHRC) erklärte, sie werde rechtliche Schritte gegen Herrn Gouws „wegen der angeblichen rassistischen Äußerungen im Zusammenhang mit Online-Medienbeiträgen“ einleiten.

In einer Erklärung, die auf X veröffentlicht wurde, kam die SAHRC zu dem Schluss, dass die Kommentare des suspendierten Abgeordneten „Hassreden und/oder Belästigungen“ darstellen. „In Anbetracht der Position von Herrn Gouw als Mitglied des Parlaments haben seine mutmaßlichen Handlungen noch mehr Gewicht und Verantwortung.“

Die Koalition zwischen den langjährigen Rivalen ANC und DA, die offiziell als Regierung der nationalen Einheit bezeichnet wird, ist seit ihrer Ankündigung in der vergangenen Woche von einigen Seiten scharf kritisiert worden.

Julius Malema, der Vorsitzende der Economic Freedom Fighters (EFF), der die Partei nach seinem Austritt aus dem ANC im Jahr 2013 gegründet hat, kritisierte die Vereinbarung scharf. „Wir stimmen dieser Vernunftehe nicht zu, um die weiße Monopolmacht über die Wirtschaft und die Produktionsmittel in Südafrika zu festigen.“

Der ehemalige Präsident Jacob Zuma und Gründer von uMkhonto weSizwe (MK), die bei den letzten Wahlen den dritten Platz belegte, teilte diese Ansicht.

Er sagte, es gebe keine Regierung der nationalen Einheit in Südafrika und bezeichnete die Partnerschaft als eine „von Weißen geführte unheilige Allianz zwischen der DA und dem ANC von Ramaphosa“.