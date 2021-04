Terrorismus in Westafrika: Nigerias Präsident Buhari bittet die USA, AFRICOM zu verlegen

Während eines virtuellen Treffens mit dem US-Außenminister Anthony Blinken hat Nigerias Präsident Muhammadu Buhari die internationale Gemeinschaft dazu aufgerufen, Nigeria und die Subregion bei der Bewältigung der wachsenden Sicherheitsherausforderungen zu unterstützen, um die Folgen zu vermeiden, berichten mehrere Medien aus Niger.

Der Präsident forderte die USA auf, die Verlegung des US-Afrika-Kommandos (AFRICOM) von Stuttgart, nach Afrika, näher am Einsatzgebiet, zu überdenken. Buhari sagte, dass AFRICOM, das mit Ländern zusammenarbeitet, um transnationale Bedrohungen zu bekämpfen, nach Afrika verlegt werden sollte, um die laufenden Bemühungen zur Überprüfung der Sicherheitslage zu verstärken, was sich wahrscheinlich auch auf andere Nationen auswirken würde.

„Die Sicherheitsherausforderungen in Nigeria bereiten uns nach wie vor große Sorgen und wirken sich durch den bestehenden komplexen negativen Druck in der Sahelzone, in Zentral- und Westafrika sowie in der Tschadsee-Region noch negativer aus“, sagte Buhari. „Angesichts der anhaltenden Situation sind Nigeria und seine Sicherheitskräfte weiterhin entschlossen, diese einzudämmen und ihre Ursachen zu bekämpfen“, fügte er hinzu.

„Die Unterstützung wichtiger und strategischer Partner wie der Vereinigten Staaten ist nicht zu unterschätzen, da die Folgen der Unsicherheit alle Nationen betreffen. Daher ist eine konzertierte Kooperation und Zusammenarbeit aller Nationen zur Bewältigung dieser Herausforderungen unabdingbar.“ (newsaniamey.com)