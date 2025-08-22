Togo: Katanga, das „Ghetto“ der vertriebenen und dann vergessenen Fischer

An der Meeresküste, östlich des großen Hafens der Hauptstadt Lomé, ist dieses Fischerviertel nach der Vertreibung seiner Bewohner von seinem ursprünglichen Standort – zwecks Erweiterung des von Bolloré errichteten Großhafens – zu einem wahren „Ghetto“ geworden. Trotz seines schlechten Rufs und der Polizeigewalt versuchen die „Katangais“, ein gewisses Maß an Solidarität aufrechtzuerhalten und ihren Lebensraum neu aufzubauen.

In dieser lebendigen Szene trägt eine Frau eine große Schüssel auf dem Kopf – ein Symbol ihrer täglichen Arbeit. Sie schreitet selbstbewusst auf einem Pfad dahin, umgeben von einfachen Häusern aus Holz und Bambus. Der Himmel ist klar und kündigt einen sonnigen Tag an. In der Nähe spielen Kinder miteinander und verleihen der Umgebung Lebendigkeit und Dynamik. Schatten und die Texturen der Materialien vermischen sich und schaffen eine reiche, lebendige Szenerie. Alles zusammen verströmt eine Atmosphäre von Aktivität und Gemeinschaft.

Hunderte kleiner Hütten, dicht an dicht gebaut, mit Palmblättern als Wände und Planen als Dächer: Das Fischerviertel Katanga, direkt am Meer gelegen, rund zehn Kilometer östlich von Lomé, der Hauptstadt Togos, bildet einen scharfen Kontrast zu den Hotels, Restaurants, prunkvollen Villen und großen Fabriken der Stadt. Eingezwängt zwischen dem Großhafen der Hauptstadt – bis 2023 vom französischen Konzern Bolloré betrieben – und dem neuen Fischereihafen, einem Geschenk Japans.

Die geografische Lage Katangas zieht seit Langem Menschen aus verschiedenen Ländern des Golfs von Guinea an. Togolesen, Ghanaer, Beniner und Nigerianer… Rund 3.000 Menschen leben gemeinsam in diesem heruntergekommen wirkenden Dorf. Zwei Zugänge führen nach Katanga: ein Weg von der Benin-Straße oder über den Strand, indem man die Mündung eines stinkenden, grauen Rinnsals umgeht, das Abfälle aus den umliegenden Fabriken ins Meer trägt.

Die schwierige Erreichbarkeit – wegen der Entfernung zum Stadtzentrum von Lomé und des Mangels an Transportinfrastruktur – kombiniert mit dem „fremden“ Charakter des Ortes, haben das Viertel in eine Randlage gedrängt. Diese Ausgrenzung hat die Wahrnehmung der Stadtbewohner verstärkt, die die Bevölkerung Katangas als marginalisierte Exilanten sehen. Amandine Spire, Expertin für städtische Gesellschaften und Migrationsdynamiken in Subsahara-Afrika, beschreibt diese Marginalität als „das Paradox der Unsichtbarkeit der fremden Identität“ – ein Paradox, das in einer sozialen und politischen Unsichtbarkeit besteht.

Ohne politische Vertretung, von den Institutionen kaum anerkannt, aber weit davon entfernt, unbemerkt zu bleiben, zieht das Viertel dennoch Aufmerksamkeit auf sich – durch seine besonderen sozialen und kulturellen Praktiken, geprägt von der starken Präsenz einer als „fremd“ betrachteten Bevölkerung. Dieses Spannungsfeld zeigt die ganze Komplexität Katangas: Aus den offiziellen Kreisläufen der Stadt ausgeschlossen, nimmt es doch einen festen Platz in der städtischen Vorstellungswelt ein – als ein anderer, marginaler, und doch symbolisch zentraler Ort in der Konstruktion des „Anderen“ in Lomé.

Die starke Vielfalt zeigt sich deutlich in den Begegnungsräumen Katangas, geprägt durch großen sprachlichen Reichtum. Jacques, 37 Jahre alt, Fischer seit seiner Kindheit, wohnt im Nachbardorf Gbétsogbé, das direkt an den Fischereihafen grenzt. Dennoch kennt ihn in Katanga jeder, und alle grüßen ihn im Vorbeigehen. „Jack bless“, rufen sie. „No one cares“, antwortet er lächelnd. Während er uns begleitet, erklärt er, dass in Katanga vor allem Akan, Adan, Ashanti und Kabiyè gesprochen werden.

An einem Samstag im März, unter der brennenden Mittagssonne, folgen wir dem Pfad von der Straße ins Viertel. Wir durchqueren kleine, von schwärzlichem Sand bedeckte Gassen: Frauen verarbeiten Fisch, Männer flicken Netze, andere kehren von der See zurück – noch immer umweht von salzig-jodischem Geruch.

Drogen als Flucht

Nur wenige wagen sich in dieses Viertel, das als gefährlich gilt und als voller „Drogensüchtiger“. Doch trotz der allgegenwärtigen Abfälle sind die Gassen belebt und führen alle zu einem runden Platz, dem zentralen Treffpunkt des Dorfes.

Auf einer Holzbank, nicht weit von der Bar, die das Viertel täglich im Rhythmus des Afrobeat erzittern lässt, sitzt Khalifa. Seine Hose hängt im „Sagging“-Stil unter den Hüften. Er zündet sich einen Joint an und reicht ihn seinem „großen Bruder“ Jacques. „Wir mögen es, die Hosen so zu tragen, wie Tupac“, sagt Khalifa. Auch er ist Fischer aus Gbétsogbé, kommt aber gern nach Katanga, um sich nach einer Nacht auf dem Meer zu entspannen. Zwei andere junge Männer scheinen nach dem Konsum von Tramadol – einem im Togo weit verbreiteten Schmerzmittel aus der Klasse der Opioide – wie in Trance zu sein. Mit leerem Blick fallen sie nach vorne, beugen sich, bis das Kinn fast die Knie berührt, nur um sich plötzlich wieder aufzurichten – wie Zombies.

Ein paar Meter weiter spielen Kinder Fußball mit einem zerfetzten Ball. Plötzlich, wie aus dem Nichts, taucht eine Mutter in der Rauchwolke auf und ruft nach ihrem Sohn. Die Frau, etwa vierzig Jahre alt, verkauft Früchte am Fischereihafen. „Mein Jüngster will seit einigen Wochen nicht mehr zur Schule gehen. Ich habe versucht, ihn zu überzeugen, aber er meint, wenn er Fischer werden will, braucht er keine Schule mehr“, erzählt sie.

Mit 27 Jahren bei einem Polizeieinsatz getötet

Katanga ist nicht nur das Reich der jungen Kiffer. Die Hütten im Sand gehören nicht den Menschen, die sie bewohnen. Jede Familie muss monatlich 1.000 CFA-Franc (etwa 1,53 Euro) an den Staat zahlen – sonst droht die Vertreibung. Aus Sicht der Regierung verschandelt diese Form der „Ghettoisierung“ das Stadtbild und gilt als Hindernis für die urbane Entwicklung. Auf sich allein gestellt, beklagen die Bewohner Katangas das Fehlen von Reinigungsdiensten – ein Zustand, den ein riesiger Müllberg am Küstenstreifen symbolisiert, der die maritime Landschaft entstellt. Zwei Jahre, so sagen die Einwohner, hätten sie warten müssen, bis im Januar schließlich Techniker der Stadt kamen, um die Möglichkeit einer neuen Säuberungsaktion zu prüfen. (Quelle: afriquexxi)