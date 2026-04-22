Nigerias Fleischhändler stehen vor Problemen, da Rinder teurer sind als Autos

Die Metzgervereinigung des Bundesstaates Lagos berichtet, dass die Preise seit 2025 um fast 50 % gestiegen sind, was viele Fleischhändler und Verbraucher finanziell stark belastet.
Die Rinderpreise in Lagos sind auf bis zu 1.613 US-Dollar pro Tier gestiegen, wodurch manche Nutztiere teurer sind als Gebrauchtwagen.
Händler machen die Preissteigerung auf Unsicherheit entlang der nördlichen Versorgungsrouten sowie stark gestiegene Treibstoffkosten für den Transport zurückzuführen. Um den Markt zu stabilisieren, fordern Beteiligte den dringenden Aufbau lokaler Viehzucht- und Mastbetriebe, um die Abhängigkeit von Lieferketten über lange Distanzen zu verringern. (Quelle: businessinsider.africa)