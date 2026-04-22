Neu im Kino: Zwischen uns das Meer (Marokko) und Cotton Queen (Sudan)

Zwischen uns das Meer: Anfang der 1990er Jahre kommt der 27-jährige Nour als illegaler Flüchtling von Marokko nach Marseille. Mit Gelegenheitsjobs und der Hilfe seiner Freunde gelingt es ihm, sich hier ein neues Leben aufzubauen. Dennoch bleibt das permanente Gefühl der Unsicherheit.
Das ändert sich schlagartig, als er auf den charismatischen Polizisten Serge und dessen Frau Noémie trifft. Zwischen den Dreien entwickelt sich eine tiefe, emotionale Bindung.
Cotton Queen: Die 15-jährige Nafisa lebt in einem kleinen sudanesischen Dorf, dessen Bewohner vom Baumwollanbau leben. Die Sommerferien haben begonnen und, wie die anderen Kinder auch, hilft Nafisa bei der Baumwollernte. Als Geschäftsmann Nadir ins Dorf kommt, sehen Nafisas Eltern den Moment gekommen, ihre Tochter vorteilhaft zu verheiraten. Nafisa ist hin- und hergerissen zwischen ihrem Wunsch nach Unabhängigkeit und ihrer Verantwortung für die Familie.