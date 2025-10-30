TV-Tipp/ZDF: Markus Lanz „Flucht“ – 30.10.2025 – 22:15

Allgemein, Migration & Flucht,
Was es bedeutet, gezwungen zu sein, die eigene Heimat verlassen zu müssen, bleibt für viele Menschen eine abstrakte Vorstellung. Markus Lanz haucht dieser Realität Leben ein: In Syrien trifft er traumatisierte Überlebende von Krieg und Folter; im Senegal zeigt er, wie wirtschaftliche Not Fischer zu Schleusern macht; und in Italien beleuchtet er die Herausforderungen von Ankunft und Integration.

Er zeigt, warum für viele Geflüchtete eine Rückkehr unmöglich ist, und verdeutlicht die globalen Zusammenhänge.