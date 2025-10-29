USA entziehen Afrikas erstem Nobelpreisträger Wole Soyinka das Visum

Der nigerianische Literaturnobelpreisträger und Dramatiker Professor Wole Soyinka hat bekannt gegeben, dass die Vereinigten Staaten ihm das Visum entzogen haben. Dadurch wird ihm die Einreise in die USA verwehrt und einige seiner internationalen Privilegien werden eingeschränkt. Bei einer Pressekonferenz in der Kongi’s Harvest Gallery, seinem Wohnsitz in Lagos (Nigeria), erklärte Soyinka, er wisse von keinem Anlass, der diese Entscheidung gerechtfertigt haben könnte.
„Ich halte diese Pressekonferenz ab, damit die Menschen in den Vereinigten Staaten, die mich zu dieser oder jener Veranstaltung erwarten, nicht ihre Zeit verschwenden. Ich habe kein Visum; ich bin offensichtlich aus den Vereinigten Staaten ausgeschlossen. Und wer mich sehen möchte, weiß, wo er mich finden kann“, sagte er gegenüber Journalisten. Soyinka zeigte einen Brief des US-Konsulats in Lagos, in dem er aufgefordert wurde, seinen Reisepass zur physischen Annullierung des Visums vorzulegen. Der Brief, datiert auf den 23. Oktober 2025, erklärte, dass nach der Visaerteilung „zusätzliche Informationen verfügbar geworden“ seien. Die US-Botschaft in Nigeria reagierte bislang nicht auf Anfragen zur Stellungnahme.
Kontroverse um Visa-Neuinterview Bereits im September hatte Soyinka eine Einladung des US-Konsulats zu einem erneuten Visa-Interview am 11. September abgelehnt. Er bezeichnete die Anfrage als „seltsam und bizarr“. Das Konsulat hatte mehrere Nigerianer mit B1/B2-Visa (Geschäfts- oder Touristenvisa) aufgefordert, zu einem sogenannten Nachinterview zu erscheinen.
„Zunächst dachte ich, es handle sich um einen Vorschussbetrug, da ich noch nie einen solchen Brief von einer Botschaft erhalten hatte. Ich dachte sogar, vielleicht habe eine KI generische Briefe verschickt“, sagte Soyinka.
Er kritisierte zudem den gewählten Termin – den 11. September, ein Datum von weltweiter Bedeutung. „Für mich sollte der 11. September als Tag der nationalen Trauer und der Sühne für das US-Konsulat gelten. Sie sollten an diesem Tag ihre Büros schließen, statt Menschen einzuladen, um ihnen ihre Visa zu entziehen“, fügte er hinzu.
Hintergrund der US-Visapolitik Soyinka besaß ein B1/B2-Visum, ein zeitlich befristetes, nicht einwanderungsbezogenes Visum für Geschäfts- oder Urlaubsreisen.
Im Juli 2025 hatte die US-Botschaft in Nigeria neue Regelungen bekannt gegeben: Nigerianer, die nicht-Immigrationsvisa beantragen, erhalten künftig nur noch einmalige Einreisevisa für drei Monate – anstelle der bisherigen Mehrfacheinreisevisa mit bis zu fünf Jahren Gültigkeit.
Soyinkas Haltung Der nigerianische Professor, der 1986 als erster Afrikaner den Literaturnobelpreis erhielt und später an der Cornell University (USA) lehrte, betonte, dass er keine Absicht habe, ein neues US-Visum zu beantragen. „Die Frage, zu einem solchen Interview zu gehen, stellt sich für mich überhaupt nicht“, erklärte er.
Bereits 2016 hatte Soyinka seine US-Greencard aus Protest gegen die Wahl Donald Trumps zurückgegeben. Seitdem äußert er sich regelmäßig kritisch gegenüber der amerikanischen Politik – auch unter späteren Regierungen.
Er verglich die aktuelle Maßnahme der US-Behörden mit einem Akt von „Idi Amin in Weißer Maske“ – in Anspielung auf den ugandischen Diktator, um die Entscheidung als willkürlich und autoritär zu charakterisieren.
„Wer mich sehen möchte, weiß, wo ich zu finden bin“, sagte er abschließend. Er unterstrich, dass er weiterhin für Menschenrechte und politische Freiheit eintreten werde – unabhängig von seinem Visa-Status. (Quelle: Newsletter Businessinsider)