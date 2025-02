Unis Leipzig/Addis Abeba: Hinweis zum MA- und PhD-Programm „Global Studies with a Special Emphasis on Peace and Security in Africa (GSPSA)“

Seit 2012 bieten das Global and European Studies Institute (GESI) der Universität Leipzig und das Institute for Peace and Security Studies (IPSS) der Universität Addis Abeba ein gemeinsames MA- und PhD-Programm in „Global Studies with a Special Emphasis on Peace and Security in Africa“ (GSPSA) an. Derzeit werden Bewerbungen für den Jahrgang 2025 entgegengenommen. Bewerbungsschluss für beide Programme ist der 28. Februar 2025.

Die transnationalen Studiengänge richten sich speziell an Studentinnen und Studenten aus aller Welt, die ihren ersten akademischen Abschluss in Soziologie, Anthropologie, Politikwissenschaft, Geschichte, Internationalen Beziehungen, Rechts- oder Wirtschaftswissenschaften sowie verwandten Disziplinen mit guten bis sehr guten Leistungen erworben haben. Studentinnen und Studenten, die sich für dieses Programm bewerben, sollten ein Interesse an Konfliktprävention, Frieden und Sicherheit sowie globalen Fragen haben.

Weitere Informationen zu den Programmen und das Bewerbungsformular finden Sie hier für den MA und hier für den PhD.