Im spanischen Melilla in Marokko stranden Hunderte von marokkanischen Kindern, um nach Europa zu kommen. Die meisten schaffen den ersehnten Sprung auf das Schiff nicht. Sie wachsen in einem Dauerzustand des Wartens auf, mitten in der Pubertät, ohne Eltern. Sie nennen sich Harragas: „Die, die ihr Leben verbrennen“ und leben ein anarchisches Dasein zwischen Abenteuerlust und Erwachsenwerden.

