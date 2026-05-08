WELT-SICHTEN: Radio in Guinea-Bissau – Die Stimme des Friedens

Ein italienischer Priester hat vor 25 Jahren den katholischen Radiosender Sol Mansi in Guinea-Bissau gegründet. Heute ist er der meistgehörte Sender des Landes, auch weil er sich dem sozialen Zusammenhalt und der Vielfalt verschrieben hat.
Die Mittagssonne steht hoch über Mansoa, einer Kleinstadt, 60 Kilometer landeinwärts von der Hauptstadt Bissau. Mitten auf der Hauptstraße stehen gestrandete Passagiere eines Minibusses, dem gerade ein Reifen geplatzt ist. Ansonsten lassen sich nur wenige Passantinnen und Passanten blicken. Ausgerechnet in dieser verschlafenen Kleinstadt ist vor 25 Jahren der Radiosender „Sol Mansi“, das Radio der Morgendämmerung, gegründet worden.
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