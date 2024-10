Malis Wirtschaftsminister Alousseni Sanou, Foto: X

Die Beziehungen Russlands zu verschiedenen westafrikanischen Ländern, insbesondere zu denen der Allianz der Sahel-Staaten (AES), haben sich gelinde gesagt ausgeweitet. Von Sicherheitsvereinbarungen bis hin zu Energieverträgen hat Russland begonnen, seinen Einfluss in diesen Ländern geltend zu machen, anstelle der abgelehnten westlichen Zugehörigkeit. Kürzlich haben einige dieser westafrikanischen Länder, darunter Mali, ihr Interesse an einer Zusammenarbeit mit Russland bei Raumfahrtabkommen bekundet.

In einem Interview mit Sputnik erklärte der malische Wirtschaftsminister Alousseni Sanou, Satelliten würden es der Allianz der Sahelstaaten (AES) ermöglichen, ihre Verteidigung zu stärken und ihre Kommunikationswege zu sichern. „Die Menschen in abgelegenen Gebieten müssen kommunizieren und mit den Märkten in Verbindung treten können. Dieser Telekommunikationssatellit wird es uns also ermöglichen, unsere Gebiete in Bezug auf Kommunikation, Telekommunikation und Internetzugang besser abzudecken“, erklärte der Minister.

Die AES-Minister erklärten im Laufe der Woche, dass in Kürze ein Projekt für Satellitenkommunikation und Fernerkundung mit russischer Unterstützung durchgeführt werden soll. Bei den drei AES-Staaten Burkina Faso, Mali und Niger handelt es sich nach Angaben des malischen Ministers überwiegend um Agrarländer. Dies unterstreicht die entscheidende Funktion, die Satelliten bei der Bereitstellung von Internetzugängen in ländlichen Gebieten spielen, die zur Förderung der regionalen Entwicklung und zur Verbesserung der Konnektivität in unterversorgten Regionen notwendig sind.

Außerdem erwähnte der Minister in dem Interview die entscheidende Rolle, die Satelliten bei der Stärkung der Sicherheit in der Region spielen würden. „Wir werden in der Lage sein, alle Grenzen zu überwachen und Bevölkerungsbewegungen zu verfolgen. Was die innere Sicherheit betrifft, so werden wir dadurch Informationen über Bevölkerungsbewegungen und über alles, was wir Klimawandel nennen, erhalten“, fügte Sanou hinzu.

Zur Erschließung von Bodenschätzen erklärte der Minister: „Wir haben sogar einen Zeitplan für den Beginn des Abbaus festgelegt. Ein Team aus der Russischen Föderation wird voraussichtlich Ende Oktober in Mali eintreffen, um die ersten Explorationen vor Ort durchzuführen. Die Russische Föderation wird uns ausreichende Mittel zur Verfügung stellen, um die Entwicklung aller anderen Sektoren zu finanzieren“.

Diese Erkundungen, die der malischen Wirtschaft zugutekommen sollen, betreffen wertvolle Ressourcen wie Lithium, Öl und Gas. (Quelle: Newsletter Business Insider)