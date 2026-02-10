Westsahara: Was man aus dem von den USA organisierten Treffen in Madrid zurückbehalten sollte

Washington ist es gelungen, am Sonntag, den 8., und Montag, den 9. Februar, in Madrid alle Protagonisten des Konflikts um die Westsahara an einen Tisch zu bringen. Zwar wurde im Anschluss an die Gespräche kein Kommuniqué veröffentlicht, dennoch scheint das Treffen einige Fortschritte ermöglicht zu haben, meint RFI.

Was ist aus den Gesprächen über die Zukunft der Westsahara hervorgegangen, die am Sonntag, dem 8. Februar, unter der Ägide Washingtons in Madrid stattfanden? Das Treffen, das in den Räumlichkeiten der US-Botschaft in Spanien organisiert wurde und sich bis in einen Teil des Montags hineinzog, fand in Anwesenheit der Außenminister Marokkos, Algeriens und Mauretaniens sowie des Front Polisario statt. Ebenfalls anwesend waren Staffan de Mistura, der Sondergesandte der Vereinten Nationen für die Westsahara, Massad Boulos, der Sonderberater von Donald Trump für Afrika, sowie der amerikanische Vertreter bei den Vereinten Nationen, Mike Waltz.

Obwohl nur wenige Informationen über den Inhalt der Gespräche nach außen gedrungen sind – die US-Botschaft veröffentlichte im Anschluss kein Kommuniqué –, erklärt Lahbib Abdelhay, der Direktor der sahrauischen Nachrichtenagentur, dass sich die Parteien auf die Bildung eines „technischen Ausschusses“ geeinigt hätten. Dieser solle sich aus „juristischen Experten und internationalen Politikern“ zusammensetzen und über ein Rahmenabkommen beraten, dessen Unterzeichnung möglicherweise bereits im kommenden Mai in Washington erfolgen könnte.

Zwei zentrale Streitpunkte

Nach unseren Informationen drehten sich die Gespräche insbesondere um verschiedene Details des marokkanischen Plans zur Selbstbestimmung der Westsahara, der noch weiter verbessert werden soll. Ursprünglich nur drei Seiten lang, umfasst er inzwischen rund vierzig Seiten; dennoch fordert man von Rabat weiterhin Präzisierungen in mehreren Punkten. „Algerien leistet dem Text noch immer Widerstand“, analysiert die Politikwissenschaftlerin und Maghreb-Expertin Khadija Mohsen-Finan, die jedoch der Ansicht ist, dass es sich dabei lediglich um ein einfaches „Schminkmanöver, nicht mehr“ seitens Algiers handle.

Zwei Punkte sorgen ihrer Ansicht nach weiterhin für Blockaden: zum einen die Art und Weise der Bestimmung der künftigen regionalen Exekutive der Westsahara – Marokko schlägt eine Ernennung vor, während der Front Polisario auf einer Wahl besteht –; zum anderen die Besteuerung der Region und die Aufteilung ihres Reichtums, worüber Rabat nicht verhandeln will.

Die Gespräche von Madrid sind Teil der Initiative, die Massad Boulos, der Sonderberater von Donald Trump für Afrika, seit mehreren Monaten vorantreibt, um eine Lösung für die Sahraui-Frage zu finden. Im Oktober 2025 hatte er erklärt, er sei in der Lage, das Problem „in 60 Tagen“ zu lösen. Seither betreibt Washington in der Hoffnung auf Fortschritte in diesem Dossier eine ruhige, schrittweise Diplomatie, die immer wieder von gezielten Druckmaßnahmen begleitet wird.