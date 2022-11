4-jähriges Mädchen muss ohne Eltern auf einem Migrantenboot von Tunesien nach Sizilien fliehen

Ein vierjähriges Mädchen, das von seinen Eltern getrennt wurde, als diese versuchten, ein Migrantenboot von Tunesien nach Italien zu besteigen, war gezwungen, die Reise über das Mittelmeer ohne sie anzutreten, berichtet The Guardian.

Das Mädchen, das von den italienischen Behörden Linda genannt wird, ging am 17. Oktober nach 26 Stunden auf See auf einem überfüllten Holzboot mit weiteren 70 Asylbewerbern aus Tunesien auf der Insel Lampedusa von Bord.

Die tunesischen Behörden bemühen sich, sie zurückzuschicken. Gegen ihre Eltern wurde ein Einreiseverbot verhängt und sie werden beschuldigt, eine Minderjährige im Stich gelassen zu haben.

„Linda geht es gut, und sie ist in einem Gemeindezentrum für Kinder in Palermo, nachdem sie von Lampedusa in eine Gemeinde in der Provinz Agrigento gebracht wurde“, sagte Majdi Karbai, einer der drei tunesischen Abgeordneten, die die in Italien lebenden Tunesier vertreten. „Sie fragt ständig nach ihren Eltern und wann sie sie wiedersehen kann“.

Er fügte hinzu: „Ihre Eltern sind in Tunesien, und die tunesischen Behörden haben ein Reiseverbot gegen sie verhängt. Wir würden Linda am liebsten zurückschicken, aber die Verfahren sind nicht so einfach, da das Mädchen unter dem rechtlichen Schutz eines örtlichen Vormunds steht“.

Karbai sagte, Linda habe nicht verstanden, was passiert ist und habe einen emotionalen Schock erlitten.

Das Schiff Ocean Viking, das hier bei der Rettung von in internationalen Gewässern gestrandeten Menschen zu sehen ist, hat mehr als 200 Menschen an Bord.