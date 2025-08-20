Afrika-Kurznachrichten vom 20.08.2025

Mali: Choguel Maïga unter Haftbefehl gestellt Der ehemalige malische Premierminister Choguel Kokalla Maïga ist wegen Veruntreuung öffentlicher Gelder angeklagt und am Dienstag, dem 19. August 2025, unter Haftbefehl gestellt worden, wie die malische Justiz mitteilte. Der Untersuchungskammer des Obersten Gerichtshofs vorgeführt, endete die Ingewahrsamnahme des ehemaligen Regierungschefs des Militärregimes (2021–2024) vom 12. August mit einer Inhaftierung. Das Datum seines Prozesses ist noch nicht festgelegt. (Quelle allAfrica)

Visum für die Vereinigten Staaten: Nigerianer müssen 5 Jahre Social-Media-Historie offenlegen Nigerianer, die ein Visum für die Vereinigten Staaten beantragen, müssen nunmehr die Historie ihrer Aktivitäten in den sozialen Netzwerken der letzten fünf Jahre vorlegen. Diese neue Anforderung, offiziell bekanntgegeben von der US-Botschaft in Abuja, fügt sich in die verschärften Kontrollverfahren ein, die seit der Trump-Ära eingeführt wurden. Die Antragsteller müssen daher alle Benutzernamen angeben, die sie in den letzten fünf Jahren auf Plattformen wie Facebook, Instagram, X, YouTube, TikTok, LinkedIn und anderen verwendet haben. Die Anforderung endet nicht dort: Selbst „private“ Konten müssen den US-Konsularbehörden zur Überprüfung zugänglich gemacht werden. Andernfalls riskieren die Antragsteller nicht nur eine sofortige Ablehnung, sondern auch eine zukünftige Sperre für weitere Anträge. (Quelle Actu Cameroun)

TICAD 9: Japan und Afrika Hand in Hand für die Zukunft Die 9. Internationale Tokio-Konferenz über die Entwicklung Afrikas (TICAD 9) findet vom 20. bis 22. August 2025 in Yokohama, Japan, statt. 1993 von Tokio ins Leben gerufen, hat sich die TICAD als eines der einflussreichsten multilateralen Foren für die Entwicklung des afrikanischen Kontinents etabliert. Mitveranstalter sind die japanische Regierung, die Vereinten Nationen, das UNDP, die Weltbank und die Afrikanische Union. Die TICAD versammelt afrikanische Staats- und Regierungschefs, Verantwortliche internationaler Organisationen, Akteure des Privatsektors, die Zivilgesellschaft und Gebietskörperschaften. Damit stellt sie einen strategischen Raum für Kooperation und Dialog dar. (Quelle Beninwebtv)

Seychellen: Wavel Ramkalawan strebt eine zweite Amtszeit bei der Präsidentschaftswahl im September an Der amtierende Präsident der Seychellen, Wavel Ramkalawan, hat am 19. August offiziell seine Kandidatur für die Präsidentschaftswahl angekündigt, die vom 25. bis 27. September 2025 stattfinden soll. Die Wahl, die gleichzeitig mit den Parlamentswahlen abgehalten wird, markiert den ersten Versuch des Staatschefs, eine zweite Amtszeit anzustreben. Bei seiner Ankündigung lobte Ramkalawan die Wahlkommission und sprach den Seychellois seinen Dank aus. Er betonte die Kontinuität seines politischen Projekts, das seiner Ansicht nach auf Einheit und Inklusivität ausgerichtet ist. Seine Kandidatur, erklärte er, ziele darauf ab, die Errungenschaften seiner ersten Amtszeit zu „konsolidieren“ und den nationalen Zusammenhalt in einem Land zu stärken, das von einer lange Zeit durch eine Einheitspartei dominierten politischen Geschichte geprägt ist. (Quelle Africapresse)

Digitales Afrika – Ein Projekt zur Veränderung von 840 Millionen Leben Die Kommission der Afrikanischen Union (AU) und die GSM Association (GSMA) haben soeben eine strategische Partnerschaft geschlossen, die darauf abzielt, die digitale Kluft in Afrika sowie die anhaltenden Defizite in Bezug auf Nutzung und Investitionen zu überwinden. Die Ankündigung wurde am Dienstag durch das Panafrikanische Parlament (PAP) mit Sitz in Johannesburg gemacht. Diese Partnerschaft nimmt die Form eines einjährigen technischen Unterstützungsprojekts an, das sich auf digitale Governance und Infrastruktur konzentriert. Sie fügt sich in die Bemühungen der Afrikanischen Union ein, einen Kontinent zu verbinden, auf dem mehr als 840 Millionen Menschen offline sind und in dem Investitionen in die Konnektivität – insbesondere in ländlichen Gebieten – weiterhin unzureichend sind. (Quelle La Presse)

Libyen: Kommunalwahlen in einigen Städten abgesagt In Libyen, einem von politischen und sicherheitspolitischen Spannungen geplagten Land, wurden Kommunalwahlen organisiert, um die lokale Regierungsführung zu stärken. Dieser Test der Demokratie war in mehreren Städten des Landes ein Erfolg, mit einer Wahlbeteiligung von 71 % und fast 162.000 Wählern. Allerdings musste die Wahl, die in 63 Gemeinden stattfinden sollte, in 27 Städten im Osten und Süden Libyens abgesagt werden. (Quelle Africanews)

Südafrika: ehemals größter Nashornzüchter der Welt wegen Hornhandels verhaftet John Hume, ehemaliger Eigentümer von mehr als 2.000 Breitmaulnashörnern bis 2023, ist wegen eines Handels mit „etwa 964 Nashornhörnern“ verhaftet worden. Er soll am 9. Dezember vor Gericht erscheinen. Als größter Nashornzüchter der Welt bis zum Verkauf seiner Farm im Jahr 2023 wurde John Hume am 19. August in Südafrika wegen Hornhandels verhaftet, wie ein Sprecher der Hawks – der Eliteeinheit der südafrikanischen Polizei – mitteilte. Der 84-jährige Geschäftsmann besaß mehr als 2.000 Breitmaulnashörner, was etwa 15 % der weltweiten Population dieser wegen ihrer Hörner stark gewilderten Art entspricht. (Quelle Le Monde Afrique)

Der Sudan trotzt den senegalesischen Titelverteidigern und sichert sich den ersten Platz der Gruppe D beim CHAN Der Sudan und der Senegal haben sich beide für das Viertelfinale der TotalEnergies-Afrikanischen Nationenmeisterschaft (CHAN) 2024 qualifiziert, nach einem angespannten 0:0-Unentschieden am Dienstagabend im Amaan-Stadion von Sansibar. Dieses Ergebnis ermöglicht es dem Sudan, dank der besseren Tordifferenz den ersten Platz der Gruppe D zu belegen, während sich der senegalesische Titelverteidiger als Zweiter qualifiziert. Zur gleichen Zeit besiegte Nigeria den Kongo mit 2:0 in Daressalam, doch der späte Aufschwung der Super Eagles reichte nicht aus, um die beiden ungeschlagenen Teams zu verdrängen. (Quelle CAF)

Madagaskar: Zolltarife – Strategische Mineralien von Washington verschont Bis heute wurde noch kein offizielles Datum für die nächsten Senatswahlen bekanntgegeben. Die Festlegung dieses Kalenders obliegt der Regierung, die die Einberufung der Wähler per Dekret anordnen muss. Gemäß Artikel 51 des Organgesetzes über das allgemeine Regime der Wahlen und Referenden muss diese Einberufung mindestens neunzig Tage vor der Wahl erfolgen. Dementsprechend hat die Regierung bis spätestens September Zeit, das Dekret zu veröffentlichen, damit die Senatswahlen noch vor Ablauf des Mandats der derzeitigen Senatoren, das im Januar 2026 endet, stattfinden können. Eine verspätete Abhaltung der Wahl würde riskieren, ein institutionelles Vakuum innerhalb der Oberkammer zu schaffen. (Quelle L’Express de Madagascar)

Elfenbeinküste: Aufrufe zu einem Plan B der PDCI-RDA für die Präsidentschaftswahl Je näher die Präsidentschaftswahl am 25. Oktober rückt, desto mehr gerät die politische Szene in der Elfenbeinküste in Aufruhr. Alle politischen Parteien schärfen ihre Waffen, die meisten von ihnen haben ihre jeweiligen Kandidaten bereits bestimmt. Dies gilt zum Beispiel für die Demokratische Partei der Elfenbeinküste – Afrikanische Demokratische Sammlung (PDCI-RDA), deren Spitzenkandidat noch vor Beginn des Wahlkampfes ausgeschlossen wurde. Tidjane Thiam, um den es sich handelt, wurde aus administrativen Gründen von den Wählerlisten gestrichen, was die Teilnahme der ältesten Partei an der Präsidentschaftswahl unsicher macht. (Quelle Le Pays)

(Quelle: allafrica.com)