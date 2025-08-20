Lesetipp/krone.at: Märchen – Früher obdachlos in der Côte d‘Ivoire, jetzt Fußball-Profi in England

Vor sechs Jahren lief Richard Kone noch für die Elfenbeinküste bei der Obdachlosen-WM auf. Diese Woche unterzeichnete er einen Vertrag beim englischen Zweitligisten Queens Park Rangers. Von der Straße in den Profifußball – die unglaubliche Geschichte des 22-jährigen Stürmers.
Es ist eine märchenhafte Reise, die Richard Kone hinter sich hat. Als 15-Jähriger zerstritt er sich mit seiner Familie und landete auf den Straßen der ivorischen Hauptstadt Abidjan, war plötzlich obdachlos.
