Lesetipp/krone.at: Märchen – Früher obdachlos in der Côte d‘Ivoire, jetzt Fußball-Profi in England

Allgemein, Sport, Vermischtes, ,
Lesetipp/krone.at: Märchen - Früher obdachlos in der Côte d‘Ivoire, jetzt Fußball-Profi in England
Bild: Queens Park Rangers

Vor sechs Jahren lief Richard Kone noch für die Elfenbeinküste bei der Obdachlosen-WM auf. Diese Woche unterzeichnete er einen Vertrag beim englischen Zweitligisten Queens Park Rangers. Von der Straße in den Profifußball – die unglaubliche Geschichte des 22-jährigen Stürmers.

Es ist eine märchenhafte Reise, die Richard Kone hinter sich hat. Als 15-Jähriger zerstritt er sich mit seiner Familie und landete auf den Straßen der ivorischen Hauptstadt Abidjan, war plötzlich obdachlos.

Lesen Sie HIER weiter.