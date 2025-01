Algerien und USA unterzeichnen historisches Militärkooperationsabkommen für die Sahelzone

Foto: AFRICOM

In einem von zunehmenden Sicherheitsherausforderungen geprägten Kontext erweitert Algerien sein Netzwerk strategischer Partnerschaften. Die Unterzeichnung eines Verteidigungsabkommens mit den USA ist Teil dieser Dynamik, die auf die Diversifizierung internationaler Kooperationen abzielt. Diese Annäherung, begleitet von erheblichen militärischen Investitionen, stärkt die Position Algeriens als unverzichtbarer Akteur für die regionale Stabilität.

Ein bedeutender Schritt in den algerisch-amerikanischen Beziehungen

Algerien hat einen wichtigen Schritt in seinen internationalen Beziehungen gemacht, indem es ein Memorandum über Verteidigungskooperation mit den USA unterzeichnet hat. Dieses Abkommen, das in Algier zwischen General Michael Langley, dem Kommandeur des US-Afrikakommandos (AFRICOM), und General Saïd Chengriha, dem Generalstabschef der algerischen Volksarmee, geschlossen wurde, markiert einen bedeutenden Fortschritt in den algerisch-amerikanischen Beziehungen.

Der Zeitpunkt dieser Annäherung ist kein Zufall: Die Lage in der Sahelzone verändert sich schnell, und die Machtverhältnisse in der Region werden neu gemischt. Algerien verfolgt mehrere Strategien gleichzeitig: Es pflegt weiterhin enge Beziehungen zu langjährigen Verbündeten und knüpft zugleich neue strategische Allianzen. Damit unterstreicht Algier seinen Anspruch als Vermittler und Garant für Stabilität in der Region.

Durch die Erweiterung seines Partnernetzwerks verfolgt Algerien zwei Hauptziele: die Festigung seines regionalen Einflusses und die Stärkung seiner militärischen Kapazitäten, um neuen Bedrohungen an seinen Grenzen zu begegnen. Diese Bedrohungen entstehen unter anderem durch den wachsenden Einfluss von Militärjuntas, die mit der Wagner-Miliz verbündet sind.

Eine vielschichtige Allianz

Das am 22. Januar 2025 in Algier unterzeichnete Memorandum sieht eine Intensivierung der militärischen Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern vor, einschließlich Informationsaustausch und gemeinsamer Ausbildung. General Langley, der Algerien zum dritten Mal besuchte, traf sich auch mit Präsident Abdelmadjid Tebboune, um die „tiefen historischen Verbindungen“ zwischen den beiden Nationen und ihr gemeinsames Engagement für Stabilität und Sicherheit zu bekräftigen.

Obwohl die militärische Kooperation im Mittelpunkt des Abkommens steht, gehen die Ambitionen darüber hinaus: Washington und Algier teilen das Ziel, Frieden in eine von zahlreichen Krisen erschütterte Region zu bringen. Mit seiner Präsenz in 53 afrikanischen Ländern bringt AFRICOM wertvolle Expertise in den Kampf gegen grenzüberschreitende Bedrohungen wie Terrorismus und Waffenschmuggel ein.

Diplomatische Entwicklung

Algerien hat zudem seine Entschlossenheit zur Modernisierung seiner militärischen Ausrüstung gezeigt, unterstützt durch ein erhebliches Verteidigungsbudget. Laut Bloomberg sollen die Militärausgaben Algeriens im Jahr 2025 voraussichtlich 25,1 Milliarden US-Dollar erreichen, was die Priorität verdeutlicht, sich auf „zeitgenössische regionale Herausforderungen“ vorzubereiten.

Auch für die USA ist die Annäherung an Algerien von Vorteil. Algerien ist eine große militärische Macht in Afrika, verfügt über erheblichen diplomatischen Einfluss und hat eine anerkannte Expertise im Kampf gegen den Terrorismus. Seine strategische geografische Lage, an der Schnittstelle zwischen Maghreb und Sahel, macht es zu einem wertvollen Verbündeten, um eine Region zu sichern, in der die amerikanischen Interessen durch politische Instabilität und das Aufkommen bewaffneter Gruppen bedroht sind. Zudem bietet Algerien mit seinen bedeutenden Energieressourcen und einer sich diversifizierenden Wirtschaft Kooperationsmöglichkeiten, die über den rein militärischen Bereich hinausgehen.

Langfristige Vision für Stabilität und Modernisierung

Dieses neue Partnerschaftsabkommen markiert einen wichtigen Meilenstein in der Außenpolitik beider Länder. Durch die Bereicherung seiner internationalen Partnerschaften und die Festigung seiner Rolle als regionale Führungsmacht konsolidiert Algerien seine Position als unverzichtbarer Akteur auf dem geopolitischen Schachbrett. Diese strategische Herangehensweise, getragen von einer langfristigen Vision, zeigt Algeriens Ambition, Souveränität und Modernisierung zu vereinen, während es zur Stabilität in einer Schlüsselregion für die globale Sicherheit beiträgt. Sein derzeitiger Sitz im UN-Sicherheitsrat verstärkt zudem seinen diplomatischen Einfluss und seine Fähigkeit, auf internationale Schlüsselthemen einzuwirken. (Quelle: afrik.com)