Arte Afrika-TV-Tipp: Hyänen (Senegal)

Im senegalesischen Dorf Colobane macht ein Gerücht die Runde: Die schwerreiche und nicht minder betagte Linguère Ramatou soll nach über 30 Jahren Abwesenheit zurückkehren. Das verspricht ungekannten Reichtum für die Dorfbewohner, die gleich beim beliebten Ladenbesitzer Draman Drameh auf Pump einkaufen. Drameh aber hat noch eine alte Rechnung mit Ramatou offen …

In der brennenden Hitze der Sahel-Wüste liegt das kleine senegalesische Dorf Colobane. Alles geht seinen gewohnten Gang, bis ein Gerücht die Runde macht. Die schwerreiche Linguère Ramatou soll nach über 30 Jahren in ihr Heimatdorf zurückkehren, mit Geschenken und einem perfiden Angebot an die Dorfbewohner im Gepäck: Wenn sie ihr den beliebten Ladenbesitzer Draman Drameh ausliefern, winkt dem ganzen Dorf eine Belohnung in Form von ungekanntem Reichtum.

Ramatou hat noch eine alte Rechnung offen mit Drameh. Der hatte sich vor vielen Jahren geweigert, die Vaterschaft für das ungeborene Kind der schwangeren, 17-jährigen Ramatou anzuerkennen. Angesichts der Schande blieb dem Mädchen nur die Flucht. Sie fand sich als Prostituierte wieder, verlor ihr Kind und schwor Rache.

Als immer mehr Dorfbewohner auf Pump bei Drameh einkaufen und sich die teuersten Leckereien gönnen, beschleicht den betagten Mann die Ahnung, dass da etwas nicht stimmt.

Mit seinem zweiten Spielfilm erfüllte sich Djibril Diop Mambèty (“Badou Boy“, 1969) einen langjährigen Wunsch: Der Regisseur übertrug Friedrich Dürrenmatts Drama “Der Besuch der alten Dame“ in seine Heimat Senegal.

Verfügbar vom 05/05/2021 bis 02/08/2021

