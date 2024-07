Burkina Faso, Mali und Niger besiegeln die Geburt der Konföderation „Allianz der Sahel-Staaten (AES)“

TV-Screenshot

Die militärischen Führer von Mali, Burkina Faso und Niger unterzeichneten am 6. Juli in Niamey die Gründungsurkunde der Konföderation der Sahel-Staaten. General Tiani, Oberst Goïta und Hauptmann Traoré verpflichteten sich, ihre Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen zu verstärken. Der Malier Assimi Goïta wird ein Jahr lang die Geschicke der AES leiten und Burkina wird Gastgeber der ersten parlamentarischen Sitzung dieser neu gegründeten Institution sein.

Auf dem ersten Gipfeltreffen der drei Staatschefs von Mali, Burkina Faso und Niger in Niamey wurden vier für ihre Staaten verbindliche Dokumente unterzeichnet und angenommen: der Vertrag zur Gründung der AES-Konföderation, die Geschäftsordnung des Kollegiums der AES-Staatschefs, das Abschlusskommuniqué und eine sogenannte Erklärung von Niamey.

Die Staats- und Regierungschefs der drei Länder „beschlossen, einen weiteren Schritt in Richtung einer stärkeren Integration zwischen den Mitgliedstaaten zu gehen. Zu diesem Zweck haben sie den Vertrag zur Gründung einer Konföderation zwischen Burkina Faso, Mali und Niger mit dem Namen Konföderation der Sahel-Staaten angenommen“, erklärten sie nach ihrem ersten Gipfeltreffen in der nigrischen Hauptstadt.

Mit der Erklärung von Niamey wurde auch der „unwiderrufliche“ Austritt aus der ECOWAS vollzogen, den General Tiani einige Stunden zuvor in seiner Rede zum Ausdruck gebracht hatte. „Dieser Impuls des Volkes ist die beste Garantie für den Aufbau einer Konföderation von Völkern und nicht eines bürokratischen Gebäudes. Unsere Völker haben der ECOWAS unwiderruflich den Rücken gekehrt“.

Der Gipfel von Niamey räumte der Freizügigkeit von Personen und Gütern innerhalb des Bundes einen hohen Stellenwert ein. Mit diesem neuen Schritt beschlossen die AES-Staatschefs die Einrichtung einer einheitlichen AES-Truppe und einen sogenannten permanenten trilateralen Plan für militärische Aktionen. Im Bereich der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung beschloss der AES-Bund unter anderem die Gründung einer Investitionsbank und die Einrichtung eines Stabilisierungsfonds.

Auf diplomatischer Ebene betonte der Gipfel die Notwendigkeit, mit einer Stimme zu sprechen. Die Staatschefs bestätigten die Schlussfolgerungen der Treffen in Bamako, Niamey und Ouagadougou, die den Grundstein für den Aufbau der AES gelegt hatten.

Dieser Gipfel folgt auf die Unterzeichnung der Liptako-Gourma-Charta zur gegenseitigen militärischen Unterstützung im September 2023 und die gemeinsame Ankündigung des Austritts aus der ECOWAS Ende Januar, denn über den Sicherheitsaspekt hinaus ist die AES ein Instrument der diplomatischen Koordination. So konnte man beobachten, wie Ouagadougou und Niamey Bamako bei seiner Annäherung an Moskau folgten und russische Söldner in ihre Hauptstädte brachten. (Quelle: RFI)