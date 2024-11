CD-Tipp: GeminiCrab „Gen Y Lens“

Die letzten Jahre waren ereignisreich für Malika Tirolien – nach der Veröffentlichung ihres zweiten Soloalbums „HIGHER“ und Europatourneen durch sechs Länder und rund 20 Konzerten, die von namhaften Magazinen wie Kulturnews, Jazzthing und Jazzthetik präsentiert wurden, meldet sich Malika Tirolien mit einem neuen musikalischen Abenteuer zurück – Malika Tirolien’s GeminiCrabs neues Album „Gen Y Lens“, veröffentlicht am 01. November 2024. Darauf folgen weitere Tourtermine im Herbst 2024 in Europa, unter anderem auf den Leverkusener Jazztagen und dem Aalener Jazzfest.

„GeminiCrab“ ist der Name des HighSoul-Musikduos aus Montreal, bestehend aus dem Felix aus dem mit dem Felix Award ausgezeichneten Keyboarder/Produzenten Caulder Nash (Jonathan Roy) und der für einen Grammy nominierten Sängerin/Produzentin Malika Tirolien (Bokanté).

GeminiCrab kombinieren eine Vielzahl von Musikstilen wie R&B, Soul und Jazz-Hip Hop mit ehrlichen Texten aus der Sicht der Generation Y, an die der Titel „Gen Y Lens“ ihres brandneuen Albums anlehnt. In 7 eingängigen Songs über die Liebe, das Erwachsenwerden und die facettenreichen Realitäten der Millenials reflektieren sie spielerisch verschiedene Musikepochen. Zwei Singles begleiten die Veröffentlichung. Die erste Single, A Love That Will Last, ist eine R&B-Ballade, die uns in die luxuriösen Akkorde und Arrangements der 90er Jahre zurückversetzt und eine Geschichte darüber erzählt, wie man die Verantwortung für die eigene Rolle in einer gescheiterten Beziehung übernimmt und Platz für den nächsten Partner schafft. Like Water, die zweite Single und der Opener des Albums, ist ein von Hiatus Kaiyote inspirierter Bop, der die Kraft des Wassers anpreist: majestätisch und doch zerstörerisch, spiegelt es doch Energien wider, gute wie schlechte.

Das Duo lernte sich vor Jahren durch das Kalmunity Vibe Collective in Montreal kennen. Sie spielten auch zusammen in Malika Tiroliens Soloprojekt und beschlossen, nach einer Phi Center Residency, bei der sie Songs mit der binauralen Audiotechnologie kreierten, eine gemeinsame Band zu gründen. Der Name GeminiCrab (Zwillingskrabbe) wurde von Caulder in Anlehnung an das Sternzeichen eines jeden Mitglieds gewählt. (qrious.de)

Konzerte:

31.10.2024 Hannover Jazzclub

01.11.2024 Kassel Theaterstübchen

05.11.2024 Regensburg Jazzclub

06.11.2024 Aalen Jazzfest

10.11.2024 Leverkusen Jazztage

13.11.2024 Tübingen Sudhaus

07.11.2025 Bergheim MEDIO.RHEIN.ERFT