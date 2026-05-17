Ebola in der DR Kongo und Uganda: Warum die WHO internationalen Alarm auslöst

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) erklärte am Sonntag, dem 17. Mai 2026, dass der Ausbruch von Ebola Bundibugyo in der Demokratischen Republik Kongo und in Uganda eine „gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite“ darstellt. Ohne bereits von einer Pandemie zu sprechen, markiert diese Entscheidung dennoch eine neue Eskalationsstufe. Der Ausbruch, der in Ituri im Osten des Kongo begann, sorgt inzwischen über die Landesgrenzen hinaus für Besorgnis – in einer Region, die durch Konflikte, Bevölkerungsverschiebungen und grenzüberschreitende Bewegungen ohnehin geschwächt ist.

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) erklärte am Sonntag, dem 17. Mai 2026, dass der Ebola-Bundibugyo-Ausbruch in der Demokratischen Republik Kongo und Uganda eine „gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite“ (USPPI) darstellt. Diese Einstufung bedeutet nicht, dass die Welt in eine Pandemie eingetreten ist. Sie zeigt jedoch eine erhebliche Besorgnis: Das Virus hat bereits Grenzen überschritten und erfordert nun eine koordinierte internationale Reaktion.

Das Hauptausbruchsgebiet befindet sich in Ituri im Nordosten der DR Kongo. Bis zum 16. Mai registrierte die WHO acht laborbestätigte Fälle, 246 Verdachtsfälle und 88 Verdachtstodesfälle in drei Gesundheitszonen: Bunia, Rwampara und Mongbwalu. Diese Zahlen sind noch vorläufig, reichen jedoch aus, um die Gesundheitsbehörden zu alarmieren. Mehrere Todesfälle innerhalb der Gemeinden weisen Symptome auf, die mit Ebola Bundibugyo vereinbar sind. Dies lässt befürchten, dass das Virus deutlich weiter verbreitet ist, als die bestätigten Fälle vermuten lassen.

Von Ituri nach Kampala: Das Signal, das alles verändert

Nicht nur die Bilanz bereitet der WHO Sorgen, sondern vor allem die Ausbreitung des Virus. Am 15. und 16. Mai wurden zwei bestätigte Fälle in Kampala, der Hauptstadt Ugandas, gemeldet – bei Personen, die aus der DR Kongo eingereist waren. Eine dieser Personen ist verstorben. Ein weiterer Fall wurde in Kinshasa festgestellt, bei einer Reisenden, die aus Ituri zurückkehrte.

Das Virus hat somit seinen ursprünglichen Herd verlassen und nutzt Verkehrswege, Handelsströme und Reisebewegungen, die den Osten des Kongo mit den großen Städten der Region verbinden. Genau dieser geografische Wandel verleiht dem Ausbruch seine internationale Bedeutung. Eine Krankheit, die auf ein abgelegenes Gebiet beschränkt bleibt, wird anders behandelt als ein Virus, das in Kampala oder Kinshasa entdeckt wird – zwei Metropolen, in denen sich Kontakte rasch vervielfachen können.

Die Sorge wird zusätzlich durch die Lage in Ituri verstärkt. Diese Provinz ist von Unsicherheit, Vertreibungen und teilweise informellen Bergbauaktivitäten geprägt, die schwer kontrollierbare Bewegungen begünstigen. Africa CDC fordert daher eine verstärkte regionale Zusammenarbeit zwischen der DR Kongo, Uganda und dem Südsudan. Die afrikanische Gesundheitsbehörde weist insbesondere auf die hohe Mobilität der Bevölkerung, die Durchlässigkeit bestimmter Grenzübergänge sowie Schwächen bei der Kontaktverfolgung und die Nutzung informeller oder schlecht integrierter Gesundheitseinrichtungen hin.

Ebola Bundibugyo: Ein schwieriger einzudämmender Stamm

Auch die Art des Virus erschwert die Eindämmung. Der aktuelle Ausbruch wird durch Ebola Bundibugyo verursacht – und nicht durch Ebola-Zaire, den bekanntesten Stamm. Für Ebola-Zaire wurden bereits Impfstoffe und Therapien auf Basis monoklonaler Antikörper zugelassen und bei früheren Ausbrüchen eingesetzt.

Bei Bundibugyo ist die Situation anders. Gegen diesen Stamm existieren bislang weder ein Impfstoff noch eine spezifische Behandlung. Die Gesundheitsbehörden müssen sich daher auf die klassischen Maßnahmen zur Ebola-Bekämpfung stützen: schnelle Isolation der Erkrankten, unterstützende medizinische Versorgung, Kontaktverfolgung, Schutz des Gesundheitspersonals, sichere Bestattungen sowie aktive Überwachung der betroffenen Gebiete.

Diese Maßnahmen können wirksam sein, verlangen jedoch eine strenge Organisation und ein Mindestmaß an Vertrauen zwischen Bevölkerung und Behörden. Frühere Gesundheitskrisen im Osten der DR Kongo haben gezeigt, wie sehr Misstrauen, Gerüchte, Unsicherheit und schwierige Zugangsbedingungen die Reaktion verlangsamen können.

Die WHO befürchtet außerdem eine erhebliche Dunkelziffer. Die hohe Positivrate der ersten Proben, das Auftreten von Fällen in Kampala und Kinshasa sowie die zunehmenden Warnmeldungen aus Ituri deuten darauf hin, dass das tatsächliche Ausmaß des Ausbruchs deutlich größer sein könnte als die derzeit verfügbaren Zahlen.

Internationale Notlage, aber keine Pandemie

Eine „gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite“ bedeutet nicht, dass der Ausbruch weltweit außer Kontrolle geraten ist. Sie zeigt vielmehr, dass ein grenzüberschreitendes Risiko erkannt wurde, das eine schnellere, koordiniertere und besser finanzierte Reaktion erfordert.

Die WHO empfiehlt keine generelle Grenzschließung, da eine solche Maßnahme Reisende auf informelle, schlechter überwachte und für die Gesundheitskontrolle gefährlichere Routen drängen könnte. Für Kinshasa und Kampala besteht die dringende Aufgabe nun darin, eine dauerhafte urbane Ausbreitung des Virus zu verhindern.

Der Ausbruch gleicht derzeit noch keiner Pandemie. Doch ein regionaler Herd in einer stark vernetzten Region kann sich schnell zu einem weltweiten Alarm entwickeln. (Quelle: afrik.com)